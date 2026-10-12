Домът ни е мястото за споделяне на моменти с близките ни хора, а не арена за безкрайна борба с петна и замърсявания. Прекараното време в къщи с книга, приятел или близки хора, ни дава сили да споделим и неизбежния момент на почистването, за което всеки е отговорен към самия себе си. За да превърнем и този миг в красив, го приемаме с игра или удоволствие, което е възможно благодарение на перфектните помощници от Kärcher. С иновативните уреди на Kärcher почистването се превръща от досадно задължение в бързо и приятно занимание. Силата на немското качество, което се грижи за перфектната хигиена на всяка повърхност без излишни усилия се усеща в дизайна и способностите на всеки един от уредите на световния гигант.

За да дадем на дома си блясъка, който заслужава използваме помощта на WV 2 Universal Care от Kärcher, изобретателя на Window Vac. Независимо дали става въпрос за прозорци, огледала, плочки или други гладки повърхности, WV 2 Universal Care осигурява блестящ резултат без стичане на мръсна вода, дори при премахване на конденз. Удобният и ергономичен дизайн прави работата с уреда особено комфортна и позволява почистване без усилие. Благодарение на комбинацията от пулверизатор с микрофибърна кърпа и засмукващата функция на Window Vac, WV 2 Universal Care почиства до 3 пъти по-бързо от конвенционалните методи. Благодарение на 360° Comfort!Clean, Window Vac може да се използва по различни начини – под ъгъл, хоризонтално или вертикално . Резервоарът за мръсна вода се изпразва бързо, хигиенично и лесно. С време за работа на батерията до 35 минути, уредът е идеален за Дпочистване на площи до 105 кв. м. USB-C зареждането прави презареждането на устройството лесно и удобно.

Уред за почистване на прозорци WV 2 Universal Care

Добре е да познаваме и робота Kärcher RCV 3 – оборудван с ултрамодерно лазерно сканиране. Той създава точна карта на вашите стаи, движи се систематично и избягва препятствия или падане по стълби. Със своята висока всмукателна мощност от 3200 Pa и умни сензори, RCV 3 почиства до блясък както твърди настилки, така и килими с нисък косъм и ни печели време. Повече време за по-фините неща в живота: интелигентната роботизирана прахосмукачка RVC 3 Comfort се грижи за почистването на подове, като систематично и самостоятелно почиства твърди подови настилки и килими с нисък косъм. Сухата мръсотия се транспортира надеждно във вградения контейнер за прах от основната и страничните четки и всмукателния компонент. Ако е необходимо, RVC 3 Comfort може да засмуче леки замърсявания с нежно избърсване и по този начин да задържи праха по-ефективно. Използва LiDAR, за да сканира околността си и автоматично създава карта.

Прахосмукачка робот RVC 3

Чрез приложението могат да се зададат индивидуални параметри за почистване за всяка стая. Сензори предотвратяват падането на устройството по стълби. RVC 3 Comfort може да се стартира удобно чрез приложението, като се използва предварително зададен график или чрез натискане на бутон на устройството. Ако роботът за почистване се нуждае от помощ, той често ще ви каже чрез гласов изход. След като завърши задачата си или когато е необходимо, той автоматично се връща към всмукателната станция, където автоматично изпразва контейнера за прах и презарежда батерията си.

Разлято кафе, следи от кални лапи или пакости от децата?

Няма нужда от скъпо професионално пране. Компактната перяща смукачка Kärcher SE 2 Spot е винаги под ръка за експресно почистване. Тя впръсква препарат дълбоко във влакната и мощно изсмуква мръсотията заедно с неприятните миризми. За да върнем фабричния блясък и свежест на нашите мебели и килими само за минути! Удобната перяща смукачка SE 2 Spot е перфектният помощник за незабавно премахване на петна от тапицерия и текстил по целенасочен начин. SE 2 Spot се справя бързо с мръсотията и миризмите, като например ефективно премахва петна от храна и напитки.

Перяща смукачка SE 2 Spot

Благодарение на компактния си дизайн, е особено лесна за употреба и заема малко място, когато е прибрана. Това означава, че е бързо готова за работа, когато имате нужда да се справите с неочаквано замърсяване. Големият радиус на действие, осигурен от 4,5-метровия кабел, позволява гъвкаво почистване навсякъде в помещението. Практичното съхранение на аксесоари на самото устройство означава, че всички приставки са бързо под ръка и готови за употреба. Включва дюза с екстракция за тапицерия и препарат.

Уморихме се от тежките и тромави прахосмукачки в къщи. С новата безжична Kärcher VCS 3 Nano Complete чистенето е чисто удоволствие. С тегло от само 1,5 кг, тя се управлява без никакви усилия с една ръка. Иновативният двудръжков дизайн ви позволява лесно да достигате под ниски мебели и около остри ъгли. Вземете я, включете я и почистете целия дом за броени минути!

Прахосмукачка VCS 3 Nano Complete

Безжичната прахосмукачка VCS 3 Nano е компактно решение за ежедневно почистване на подове. Сензорът за замърсяване автоматично регулира смукателната мощност според нивото на замърсяване, което позволява по-дълго време на работа с батерия. Дисплеят Clean Control показва текущия режим на почистване и нивото на замърсяване. Оборудвана с безчеткова BLDC моторна технология и плътно прилепваща подова дюза, прахосмукачката осигурява прецизно събиране на прах от различни повърхности. LED осветлението на подовата дюза прави замърсяванията видими, а въртящата се на 180° връзка улеснява почистването около мебели и в ъгли. Многостепенната HEPA филтърна система осигурява филтриран изходящ въздух, като улавя 99,9% от засмуканите частици с размер от 0,3 µm (тествано съгласно EN IEC 62885-4:2020/A1:2023). Моделът работи с ниво на шум под 79 dB(A) и е подходящ за домакинства с деца или домашни любимци. Зареждането се извършва чрез вградения USB-C порт, а стенната стойка позволява компактно съхранение.

Kärcher FCV 4 – защото времето е най-ценно.

Защо първо да чистим с прахосмукачка, а после да мием с моп, когато можете да направим всичко наведнъж? Иновативният уред 3-в-1 Kärcher FCV 4 прахосмуче, избърсва и подсушава с едно движение. Той се справя перфектно както със сухия прах и трохите, така и с разлетите течности. Спестете до 50% от времето си за чистене и се насладете на безупречен дом без досадни кабели! Мултифункционалният уред 3-в-1 за сухо и мокро почистване с иновативна функция Xtra!Clean едновременно засмуква, измива и подсушава, като улеснява почистването на твърди подови настилки и килими и дори отстраняването на разлети течности, спестявайки до 50% време. Избираме между 4 режима на почистване – автоматичен режим със сензор за замърсяване Dynamic!Control, интелигентен режим Stair!Assist, сух режим и мощен режим Advanced!Power – и се справяме с всякакви замърсявания, независимо дали става въпрос за прах, косми от домашни любимци или упорити петна.

Безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване FCV 4

Иновативната технология Hygienic!Spin с до 500 оборота на ролката в минута не само осигурява отлични резултати при измиване, но и отстранява до 99% от бактериите за хигиенична чистота. Мощният безчетков BLDC мотор и батерията с време за работа до 45 минути позволяват непрекъснато почистване на площи до 200 m². Уредът разполага и с 3,2-инчов дисплей Vision!Clean, функция за автоматично стартиране/спиране и функция за самопочистване, както и с миеща се ролка Pure!Roll® за максимално удобство – без контакт със замърсяванията

Без значение дали се борите с праха в хола, петната по дивана или калта на двора – Kärcher има точното решение за вас. Инвестирайте в безкомпромисна чистота и дълготрайна надеждност. Доверете се на иновациите,които правят живота по-лесен и по-светъл, избирайки немското качество, което се грижи за утрешния ден.

Чистият дом е щастлив дом, а нашето време е безценно.