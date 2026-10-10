Държавата губи 100 млн. евро от нелегални производители на "домашен" алкохол

Без контрол върху съдържанието цената започва от здравето

Произведеният нелегално алкохол носи директни загуби на държавния бюджет за над 100 млн. евро годишно. Според последните данни на СЗО за консумацията на алкохол по държави от лица над 15 г. възраст в България годишно се изпиват около 70 млн. литра чист алкохол под различни форми. Същевременно официално отчетеният и обложен с данъци алкохол в страната е около 52 млн. литра.

Разликата от 18 млн. литра чист алкохол, ако я превърнем в 40-градусова ракия, се равнява на около 45 млн. литра. При акцизна ставка от 562,44 евро на хектолитър чист алкохол, това прави 101 млн. евро потенциална загуба на приходи за държавата. В тази сметка дори не влизат ДДС, други данъци и осигуровки, които бизнесът плаща, когато работи на светло.

Данните за фискалния риск се потвърждават и от проучване на потребителските нагласи на българите, направено от VN Market Research през 2025 г. по поръчка на "Спиритс България". В него 50% от хората признават, че пият безакцизна ракия под марката "домашна".

Домашна не е синоним на безопасна,

безакцизна или свободна за продажба. Етикетът носи емоция и чувство за принадлежност, но не замества здравен и лабораторен контрол, данъчен документ и произход. Легалната домашна ракия в България има изненадващо ясни граници, определени от европейския законодател. Директива 92/83/ЕИО позволява на България намалена акцизна ставка - не по-ниска от 50% от стандартната, за до 30 литра плодови спиртни напитки годишно на производствено домакинство, от плодове, предоставени от самите домакинства (т.е. от собствените им градини, дворове и лозя), и предназначени изключително за лично потребление. Българският режим се прилага чрез специализираните малки обекти за дестилиране - т.нар. селски казани.

Това означава, че законът не легализира всичко, което е сварено на село. Той легализира конкретен модел - собствен плод (от собствено парче земя), регистриран обект, начислен акциз и лична употреба от семейството и гостите. Когато алкохолът започне да се продава наливно, да влиза в ресторанти, къщи за гости или складове, или да се произвежда без проследимост, вече не говорим за същия режим.

У нас към днешна дата официално регистрираните селски казани са 1470. Внесеният акциз по намалена ставка от всички тях годишно обаче не надхвърля 0,5 млн. евро. С оглед на разрешения му капацитет един такъв регистриран селски казан може да извари около 200 литра ракия на ден. Така 1470 селски казанджийници могат да изварят 294 хиляди литра на ден. Акцизът за 1 литър такава домашна 40 градусова ракия по намалена ставка е 1,12 евро. В крайна сметка, ако се доверяваме на акцизните декларации на тези обекти,

излиза че всички 1470 селски казанджийници работят не повече от 2 дни в годината

А реално в периода септември - декември (над 100 дни) повечето от тях са толкова натоварени, че варенето на домашна ракия се прави по списък със запазване на ред.

Сред източниците на нелегално пласираните на българския пазар количества алкохол са и производствени обекти на дерегистрирани производители - с отнето или изтекло удостоверение за производство на спиртни напитки. Въпреки че формално тези производствени мощности се запечатват, последващият контрол върху тях е почти никакъв, а те разполагат със значителни капацитети за дестилиране.

Проверките на митничарите рисуват картина, която е далеч от идиличната представа за селския казан.

През май тази година например в имот в Средец бяха открити 445 литра алкохол в пластмасови бидони и туби, за който липсваха каквито и да е документи за платен акциз. При друга проверка във варненско село в края на 2025 г. митничарите попаднаха на работещи казани във вече отписан от регистрите обект. Там са намерени над 360 литра алкохол. Тези случаи показват, че при нелегалното производство на уж домашна ракия освен избягването на акциз, липсват гаранции за произхода и съдържанието на напитката.

Разликата между експертните оценки за сивия сектор и това, което държавата успява да хване, също е огромна. По официални данни на Агенция “Митници”, представени в парламента, за цялата 2025 г. са задържани около 40 000 литра нелегален алкохол. От началото на 2026 г. до последните отчети са хванати още 15 000 литра.

Каквито и методи да се прилагат при оценката за мащаба на нелегалния пазар на алкохол, разликата между предполагаемите десетки милиони литри и заловените хиляди литри остава фрапантна.

Тук е и следващият разход в бутилката нелегален алкохол. Държавата губи приходи, а легалните производители, които инвестират в здравен и лабораторен контрол, проследимост и опаковки, се изправят пред нелоялна конкуренция от страна на продукт, който няма тези разходи. Потребителят на пръв поглед печели - неговата бутилка е по-евтина. Но

спестените пари всъщност са за сметка на здравето му

Незаконният алкохол се произвежда при съмнителни санитарно-битови и хигиенни условия, без спазване на правила за безопасност и технология на производство, без лабораторни анализи и контрол на качеството - предпоставка за здравен риск от интоксикация. Често използваните съоръжения за дестилация не отговарят на никакви норми за безопасност и технически спецификации - на практика са бомби със закъснител, които във всеки един момент могат да предизвикат взрив или пожар, което да коства човешки живот.

Произведените ракии след безконтролна ферментация може да съдържат метанол и са богати на токсични вещества с изключително негативно въздействие върху човешкия организъм - например висшите алкохоли са многократно по-токсични от метиловия алкохол, за разлика от него тяхното поглъщане води до бързо натравяне.

Симптомите на отравяне могат да се появят часове по-късно - понякога от 12 до 24 часа след като сте пили. Дори и да не доведе до непосредствени неприятни симптоми, некачественият алкохол е вреден, а негативните последствия върху човешките органи и нервната система са необратими.

Хиляди алкохолни отравяния за година

Мащабът на проблема се вижда в данните на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). През 2025 г. от общо регистрирани 11 249 случая на остри интоксикации 8738 се дължат на отравяния с алкохол. В над 70% от случите потърпевши са пълнолетни мъже. 2026 година също не показва сериозен спад. Само за първите шест месеца НЦОЗА отчита 4545 случая на алкохолно отравяне.

Шасине Вели, токсиколог във ВМА: Производството на домашна ракия е традиция, но крие риск

Нелегалният, фалшифициран или неправилно произведен алкохол може да съдържа изключително опасни за здравето и живота химични съединения. Фабричният съдържа етанол, но при незаконното производство той често се заменя или разрежда с по-евтини промишлени химикали. Производството на домашна ракия е дългогодишна традиция, но процесът, свързан с ферментацията и дестилацията, крие понякога риск. Има няколко най-често срещани токсични съставки.

Метанол (дървесен спирт) е най-опасната и най-честата токсична съставка в алкохола. Метанолът се използва в промишлеността и може да се получи при неправилна дестилация на алкохол. Метанолът се образува при разграждането на пектина в плодовете (най-вече при костилковите плодове като сливи, кайсии, праскови, както и при грозде с много чепки).

Метанолът в черния дроб се разгражда от ензима алкохолдехидрогеназа до формалдехид, а след това до мравчена киселина. Именно мравчената киселина е основният причинител на тежките поражения върху организма. Токсични дози могат да бъдат количества 5-10 милилитра чист метанол и да увредят зрителния нерв, а смъртоносна доза е 30–100 милилитра. Симптомите често наподобяват обикновено напиване, но се влошават драстично (обикновено между 12 и 24 часа след приема).

Често отравянето се проявява със зрителни смущения - замъглено виждане, “снежна буря” пред очите, чувствителност към светлина или пълна загуба на зрение. Неврологичните симптоми включват силно главоболие, световъртеж, обърканост, гърчове или загуба на съзнание. Дихателни и стомашни проблеми са затруднено дишане, силно гадене, многократно повръщане. Всички тези метаболитни промени водят до клетъчна смърт, органна недостатъчност и смърт при липсващо адекватно лечение.

Изопропанол (изопропилов алкохол) се използва като дезинфектант, в козметиката и за почистващи препарати. По-токсичен е от етанола и причинява тежко гадене, повръщане, ниско кръвно налягане, дихателна депресия и кома.

Етиленгликол е основната съставка на антифриза, след като попадне в организма, в черния дроб се разгражда от същия ензим (алкохолдехидрогеназа) до силно токсични киселини-гликолова и оксалова, и причинява тежки увреждания на бъбреците (бъбречна недостатъчност), метаболитна ацидоза и увреждане на централната нервна система, водещи до смърт или трайни увреди.

Ацетон и етилацетат са често използвани промишлени разредители и съставки в лакочистителите. Силно дразнят стомаха и черния дроб, причиняват главоболие, световъртеж и загуба на съзнание.

Тежки метали попадат в напитките при дестилация в самоделни, ръждясали съдове. Причиняват трайни мозъчни и бъбречни увреждания, кардиологични, стомашно-чревни проблеми.

При най-малкото съмнение за отравяне с фалшив алкохол незабавно трябва да се потърси спешна медицинска помощ Бързото прилагане на антидот и комплексно лечение е от решаващо значение за спасяването на живота.