Захарта достигна най-високата си цена от 19 месеца насам на световните борси

Световните пазари на зърно отчетоха колебливи движения през седмицата, докато захарта достигна най-високата си цена от 19 месеца насам, сочи анализът на Софийската стокова борса (ССБ).

Пшеницата поскъпна в началото на седмицата, но впоследствие поевтиня както на борсата в Чикаго, така и на Euronext. Царевицата също отбеляза ръст, подкрепен от понижената оценка за състоянието на посевите в САЩ и забавената жътва, но част от поскъпването беше загубена към края на седмицата, посочи БТА.

Захарта се открои с най-силно движение нагоре. Цената на суровата захар в Ню Йорк достигна 459 долара за тон - най-високото ниво от 19 месеца, преди да се понижи до около 444 долара за тон.

На Софийската стокова борса се запазва котировката „купува" за фуражна пшеница на 192 евро за тон. През седмицата са сключени сделки и за дърва за огрев, пелети, въглища и различни горива, а на пазара се предлагат и консервирани храни на различни цени.