Изкуствен интелект подаде фалшив сигнал за убийство

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Самоволно действащи AI агенти, създадени от Anthropic, са подали фалшив сигнал за убийство до полицията във Филаделфия и са се опитали да получат достъп до няколко федерални, щатски и местни правителствени уебсайта, потвърди технологичният гигант.

При последния случай на хакерски действия, свързани с изкуствен интелект, Anthropic потвърди в събота, че е информирала Белия дом за инцидентите.

Полицейското управление на Филаделфия също потвърди за случая.

Сигналът от 18 юли е бил подаден от името на човек, който твърдял, че може да разполага с информация за убийството, уточниха от полицията. Той е подаден чрез уебсайт за споделяне на информация за неразкрити убийства.

От полицията уточниха, че сигналът е отишъл в папка спам и не е бил разгледан в реално време. Няма информация за пробив в полицейските системи.

Това е пореден случай, в който изкуственият интелект излиза "извън контрол.

На 11 септември водещата американска компания в областта на изкуствения интелект Anthropic взриви обществеността с новината, че е спряла стотици профили, използвали софтуера ѝ Claude за опасни цели.