КМГ: Китай заплаши с ответни мерки срещу търговски ограничения под предлог за свръхпроизводство

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Китай се противопоставя на протекционистки мерки, налагани под предлог за справяне със свръхпроизводството, и ще предприеме необходимите ответни действия, ако други икономики засегнат китайските интереси, заяви на 9 октомври говорител на Министерството на търговията, цитиран от КМГ.

Изявлението беше направено след съобщение на Службата на търговския представител на САЩ, че Вашингтон е събрал високопоставени представители на още 14 икономики за подписване на съвместна министерска декларация относно т.нар. структурен свръхкапацитет и свръхпроизводство.

Пекин многократно е изразявал позицията си по въпроса, включително в специален документ, публикуван през юли. Според него производственият капацитет трябва да се оценява обективно и без политизиране на търговските отношения заради опасения относно конкурентоспособността и пазарните позиции на отделни държави.

Китай предупреждава, че използването на темата за свръхкапацитета като оправдание за налагане на протекционистки мерки може да наруши световната търговия, да застраши стабилността на международните вериги на производство и доставки и да забави глобалния икономически растеж.

Пекин подкрепя отворена световна икономика, многостранното сътрудничество, справедливия международен икономически ред и призовава всички страни да спазват пазарните принципи и да работят за запазването на отворени и приобщаващи международни вериги на производство и доставки.