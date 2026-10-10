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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23710077 www.24chasa.bg

Номинирана за "Еми" разследваща журналистка напуска Нова телевизия

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Мариета Николаева СНИМКА: NOVA

Криминалната и разследваща журналистка Мариета Николаева обяви, че напуска Нова телевизия. 

"Най-трудното и закъсняло решение. И в същото време толкова улеснено", написа тя във фейсбук профила си, където обяви новината. 

Тя заяви, че не знае дали се разделя с голяма ѝ любов журналистиката, но категорично се разделят пътищата ѝ с телевизията. 

"От уважение към моите приятели и колеги- стойностни журналисти, а и към бранда Нова телевизията, на който посветих над 11 години, не бих си позволила и една лоша дума", пише още Николаева. 

Тя благодари за доверието и заяви, че винаги е правела "чиста и качествена журналистика". 

Мариета Николаева е с 24-годишен опит в криминалната и разследваща журналистика, отразявала е много от значимите криминални събития и тежки инциденти у нас. Тя е и единствената българска журналистка номинирана за "Еми". 

Получава и голямата награда за телевизионна журналистика от Съюза на българските журналисти "Златно перо" за принос в българската журналистика.

Мариета Николаева СНИМКА: NOVA
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