Министър Пулев: Предстои ми пътуване до Вашингтон, а темата ще бъде отбранителната индустрия

Министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще пътува до Ваншингтон, където ще обсъжда сътрудничество в отбранителната индустрия. Новината съобщи той на среща с бизнеса и представители на местната власт в Сливен.

Той разказа, че е водил бизнес делегации в Китай и Индонезия, а му предстои пътуване до Вашингтон, където темата ще бъде отбранителната индустрия. По думите му в делегациите винаги участват представители на малки и средни предприятия, както и на големия бизнес. Заедно с министър-председателя Румен Радев е посещавал Полша, Брюксел, Германия и Франция. Според Пулев посланието, което получават там, е, че България не трябва да бъде в периферията на ЕС, а да участва активно във формирането на европейските политики, съобщи БТА.

Сливен не трябва да бъде в периферията на икономическата трансформация в страната, а в центъра на новата икономическа политика на България, заяви министърът.

Припомни, че правителството провежда политика на ускорено икономическо развитие, която изисква постоянен диалог с индустрията. „Затова обикаляме из цялата страна. Не ни е страх да гледаме бизнеса в очите, да съберем обратна връзка", каза той.

Министърът коментира и ефектите от геополитическите сътресения върху енергийната система и икономиката. Според него краткосрочните последици, като ценовия натиск и инфлацията, рано или късно ще отшумят, но в дългосрочен план се пренареждат веригите на добавената стойност, както и транспортните и логистичните връзки.

Той обясни, че заради войната в Украйна т.нар. Северен коридор е блокиран и голяма част от стоките се пренасочват към Транскаспийския, или Средния коридор. По думите му това увеличава натоварването на граничния пункт „Капитан Андреево", където трафикът понякога надхвърля този на граничния пункт между Тихуана и САЩ. Пулев подчерта, че Сливен се намира на около 100 км от граничния пункт „Капитан Андреево" и на приблизително същото разстояние от пристанище Бургас.

Пулев съобщи още, че чрез Българската банка за развитие се разработват нови финансови инструменти за малкия и средния бизнес, включително за финансиране на кооперативи в земеделието. Целта е да се постигне равнопоставеност между българските и вносните стоки в търговските вериги.

Министърът изброи възможностите за финансиране чрез Фонда на фондовете, включително фонд за регионално развитие с ресурс, насочен към Южна България. Средствата могат да се използват за енергийна ефективност, както и за здравна, социална и културна инфраструктура, самостоятелно или в комбинация с общински и държавни проекти.