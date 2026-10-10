Министър Шишков: Даваме старт на основния ремонт на пътя в Дюлинския проход, забавен с 3 г.

31-километровият участък за 42 млн.евро ще е готов до година и половина, в края на годината приключва ремонтът на участъка във Варненско

Поставяме началото на основния ремонт на пътя през Дюлинския проход на територията на област Бургас, който трябваше да започне още преди три години. Спазваме поетия ангажимент отпреди два месеца, когато обещах, че в края на летния сезон работата ще започне. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който днес даде старт на ремонта на пътя през Дюлинския проход в района на Каблешково. „Обсъдихме със строителя всички детайли около ремонта – подготовката, временните пътища, подходите към населените места, сроковете, всичко е готово", увери министърът. И подчерта, че срокът за завършване на ремонтните дейности е година и половина.

„Считам, че няма никакви пречки да не бъде изпълнен този срок, като ще направим всичко възможно другото лято, когато е най-активният сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този регион", категоричен бе арх. Шишков. Той напомни, че като служебен министър преди 3 години е възложил проекта за основен ремонт, и изрази съжаление, че толкова години хората в целия регион са се измъчили.

Ще бъдат ремонтирани 31 км, а стойността на ремонта е около 42 млн. евро. Министърът отбеляза, че се очаква до края на годината да завърши ремонтът на прохода във варненската част, който в хода на изпълнение е спирал многократно. „Ние върнахме строителите на Дюлинския проход и се надявам да си изпълнят ангажиментите", посочи арх. Шишков.

„Пътят е изключително важен, защото свързва много населени места, но е и основният обходен път на основната връзка Варна – Бургас през Обзор. Ще направим така, че минимално да затрудним движението на автобусите, защото основният проблем е преминаването им през зимата. С кмета на община Поморие обсъдихме варианта автобусите и леките коли да ползват обходен път през Каменар. За товарните коли обходът ще бъде от Каблешково към Ахелой. Мисля, че всичко вече абсолютно е ясно и строителите започват да работят. Да, естествено, ще има дискомфорт в движението, но всички го очакваме с нетърпение", каза още министърът.

Той подчерта, че преди новия летен сезон ще се вземе решение кой участък от Дюлинския проход ще пуснат изцяло, съобразно напредъка, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

На събитието присъстваха още областният управител на Бургас Дико Диков, заместник областните управители Георги Маджаров и Веселин Анестиев, народни представители от „Прогресивна България", представляващи област Бургас в парламента, кметовете на Поморие, Ахелой и Каблешково, директорът на Областно пътно управление – Бургас – Яна Михайлова и др.