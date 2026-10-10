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Министър Василев: Близо 83 млн. евро са предвидени за зелени технологии в малките и средните предприятия

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Иван Василев СНИМКА: Пресцентър на министерството на иновациите и дигиталната трансформация

Близо 83 млн. евро са предвидени за въвеждане на зелени технологии в микро-, малките и средните предприятия. Това съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в Сливен.

Средствата могат да бъдат използвани за закупуване на машини, съоръжения, оборудване, софтуер и права върху интелектуална собственост, които подпомагат въвеждането на зелени технологии и кръгови модели на производство и потребление, посочи министърът.

Василев акцентира и върху възможностите за използване на изкуствения интелект от българските компании. Той съобщи, че в „София Тех Парк" предстои да бъде изграден суперкомпютърът Brain++, част от европейската мрежа EuroHPC, с инвестиция на стойност над 90 млн. евро. По думите му инфраструктурата ще разполага със 700 видеокарти, като половината от изчислителната мощ ще бъде достъпна за български компании, а останалата част – за споделено ползване от компании в Европейския съюз, съобщи БТА.

Иван Василев СНИМКА: Пресцентър на министерството на иновациите и дигиталната трансформация

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