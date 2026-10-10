Пулев: Намаляване на ДДС за горивата се разглежда внимателно заради ефекта върху бюджета

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Правителството поддържа активен диалог с бизнеса и индустрията и разглежда различните варианти за реакция при евентуална нова ескалация на цените.

Това заяви пред журналисти в Сливен вицепремиерът Александър Пулев в отговор на журналистически въпрос относно цените на горивата и напрежението в Черно море.

„Когато дефинирахме тези мерки, подходихме конструктивно. Протегнахме ръка на всички заинтересовани страни и чухме смислените предложения. Виждате, че мерките вече действат", заяви той.

Министърът уточни, че действащият пакет е предвиден за тримесечен период до края на годината, като при продължаваща ескалация и нови ценови шокове правителството е готово да обсъди допълнителни действия.

По думите му мерките, предприети от правителството за ограничаване на натиска върху цените на горивата, са били изпреварващи и вече дават резултат.

„Виждаме цените на дизела, че се отдалечиха съществено от психологическия праг от две евро на литър, и виждаме едно качествено и спокойно поведение на всички във веригата на доставките", заяви Пулев.

По отношение на евентуално намаляване на ДДС върху горивата Пулев посочи, че подобна мярка се разглежда внимателно заради потенциалния ѝ ефект върху публичните финанси.

Той отбеляза, че акцизните ставки вече са на най-ниските допустими нива, а за пропан-бутана е предвидена нулева ставка като част от мерките за подкрепа.

Вицепремиерът коментира и директната финансова помощ за най-уязвимите групи, като подчерта, че тя е важен инструмент за подкрепа на домакинствата в условията на криза.

„Знаем, че опозицията може да изхарчи 50 евро за обяд за един ден, но 50 евро за социално слабите и пенсионерите са много важни пари в условията на сътресения", заяви Александър Пулев.

Той обясни, че отмяната на забраната за износ на дизел има неутрален ефект върху цените на дребно, но осигурява допълнителен финансов ресурс и ликвидност за индустрията и рафинерията.

„Това даде много важна капиталова и ликвидна инжекция в цялата индустрия. Даде допълнителен финансов ресурс на рафинерията, така че тя да може да работи още по-продуктивно и по-ефективно", посочи министърът.

По отношение на ситуацията в Черно море Александър Пулев съобщи, че към момента разговорите с особения търговски управител не дават индикации за заплаха за товарите, свързани със суров петрол.