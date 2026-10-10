Пулев: Намаляване на ДДС за горивата се разглежда внимателно заради ефекта върху бюджета

Правителството поддържа активен диалог с бизнеса и индустрията и разглежда различните варианти за реакция при евентуална нова ескалация на цените.
Това заяви пред журналисти в Сливен вицепремиерът Александър Пулев в отговор на журналистически въпрос относно цените на горивата и напрежението в Черно море.
„Когато дефинирахме тези мерки, подходихме конструктивно. Протегнахме ръка на всички заинтересовани страни и чухме смислените предложения. Виждате, че мерките вече действат", заяви той.
Министърът уточни, че действащият пакет е предвиден за тримесечен период до края на годината, като при продължаваща ескалация и нови ценови шокове правителството е готово да обсъди допълнителни действия.
По думите му мерките, предприети от правителството за ограничаване на натиска върху цените на горивата, са били изпреварващи и вече дават резултат.
„Виждаме цените на дизела, че се отдалечиха съществено от психологическия праг от две евро на литър, и виждаме едно качествено и спокойно поведение на всички във веригата на доставките", заяви Пулев.
По отношение на евентуално намаляване на ДДС върху горивата Пулев посочи, че подобна мярка се разглежда внимателно заради потенциалния ѝ ефект върху публичните финанси.
Той отбеляза, че акцизните ставки вече са на най-ниските допустими нива, а за пропан-бутана е предвидена нулева ставка като част от мерките за подкрепа.
Вицепремиерът коментира и директната финансова помощ за най-уязвимите групи, като подчерта, че тя е важен инструмент за подкрепа на домакинствата в условията на криза.
„Знаем, че опозицията може да изхарчи 50 евро за обяд за един ден, но 50 евро за социално слабите и пенсионерите са много важни пари в условията на сътресения", заяви Александър Пулев.
Той обясни, че отмяната на забраната за износ на дизел има неутрален ефект върху цените на дребно, но осигурява допълнителен финансов ресурс и ликвидност за индустрията и рафинерията.
„Това даде много важна капиталова и ликвидна инжекция в цялата индустрия. Даде допълнителен финансов ресурс на рафинерията, така че тя да може да работи още по-продуктивно и по-ефективно", посочи министърът.
По отношение на ситуацията в Черно море Александър Пулев съобщи, че към момента разговорите с особения търговски управител не дават индикации за заплаха за товарите, свързани със суров петрол.