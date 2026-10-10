Пулев: Над 120 млн. евро от Фонда на фондовете са за проекти в Югоизточна България

Сливен и регионът има стратегическо географско положение, индустриални традиции и потенциал за привличане на нови инвестиции, посочи вицепремиерът

„Сливен не трябва да бъде в периферията на икономическата трансформация в страната. Сливен трябва да бъде в центъра на новата икономическа политика в България. Аз искрено вярвам и съм убеден, че заедно ще го постигнем." Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на икономическия форум Sliven Future Forum 2026, който се провежда в Сливен.

Той подчерта, че ускореното икономическо развитие изисква постоянен диалог с индустрията, бизнеса и местните общности, както и активна работа на институциите за намиране на конкретни решения на регионалните предизвикателства, съобщиха от пресцентъра.

„Нашата задача е редом с министрите, под егидата на министър-председателя, да търсим адекватни решения и локални решения на глобални проблеми", посочи вицепремиерът.

Той акцентира върху стратегическото положение на Сливен, който се намира в близост до пристанище Бургас и до ключовите транспортни връзки между Европа и Азия. Според него промените в международната логистика и развитието на Средния коридор създават предпоставки за засилване на икономическата роля на региона.

Пулев припомни, че в качеството си на служебен министър на иновациите и растежа в кабинета "Донев" е участвал в подготовката на програма за насърчаване на инвестициите в индустриални зони, чрез европейско финансиране, от която бенефициент е и индустриалната зона в Сливен.

Той подчерта, че икономическото министерство ще продължи да подкрепя региона чрез различни финансови инструменти, включително чрез Българската банка за развитие и Фонда на фондовете.

"Над 120 млн. евро ресурс по линия на Фонда на фондовете е насочен към регионалното развитие в Южна България, като възможностите за финансиране обхващат проекти за енергийна ефективност, транспортна и енергийна свързаност, както и здравна, социална, културна и икономическа инфраструктура", обяви Пулев. Инструментите дават възможност за подкрепа на малки и средни предприятия, включително в комбинация с общински и държавни проекти.

Вицепремиерът подчерта, че се работи за намаляване на административната тежест, насърчаване както на местните, така и на чуждестранните инвестиции и по-активно сътрудничество между централната и местната власт.

Той призова представителите на бизнеса и местните власти да се възползват от наличните финансови инструменти и да поддържат активен диалог с институциите за реализирането на нови инвестиционни проекти. „Тези инструменти и решения са направени за вас. Бъдещето е сега. Да започнем още по-активния си диалог още от днес", заяви в заключение министър Пулев.