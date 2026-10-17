България не подкрепя предложението за намаляване бюджета на ЕС

Икономическия и социален съвет на България не подкрепя предложеното от Ирландското председателство на Съвета на ЕС намаление на Многогодишната финансова рамка за периода 2028–2034 г. Свиването на бюджета на Европейския съюз с 8 на сто поставя под риск възможността за реакция по устойчив, адекватен и стабилен начин на нарастващите икономически, социални и геополитически предизвикателства, се казва в декларация на ИСС.

Според съвета това била консенсусна позиция на синдикатите, работодателските и граждански организации в България.

В декларацията се изразява и несъгласие с предложеното намаление на Европейския фонд за конкурентоспособност с 13 на сто, на програмата „Хоризонт Европа" с близо 10 на сто и на Инструмента за свързаност с 14 на сто. Съветът възразява още срещу намаляването на средствата за Кохезионната и Общата селскостопанска политика и настоява за отделен бюджет за развитие на селските райони. И предлага Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) да остане самостоятелен инструмент за подкрепа на заетостта, социалното приобщаване и развитието на уменията, със запазено финансиране.

Несъгласие се изразява и по предложените нови собствени ресурси, базирани на Европейската схема за търговия с емисии и акцизите върху тютюневите изделия, тъй като според съвета те биха имали непропорционално тежък финансов ефект върху по-малките държави членки, включително България. Съветът настоява за запазване на правилото N+3 вместо предложеното N+1 при усвояването на средствата.

В декларацията ИСС подкрепя включването на Социалния план за климата и възможността държавите членки сами да решават дали да прехвърлят средства от Социалния фонд за климата към националните и регионалните планове за партньорство. Съветът настоява също за преразглеждане на системата ETS2 и отлагане на въвеждането ѝ най-рано до 2030 г., както и за отлагане на изискванията по Регламента за емисиите на метан.

ИСС подчертава необходимостта от целенасочена подкрепа за регионите по източната граница на ЕС, включително в Черноморския регион, заради нестабилната геополитическа обстановка.

Ирландия, която е ротационен председател на Съвета на ЕС, предложи миналата седмица бъдещата многогодишна финансова рамка да бъде намалена с около 140 млрд. евро спрямо първоначалното предложение на ЕК за бюджет в размер на близо 1,985 трилиона евро. За значителни съкращения в новия бюджет на ЕС се обяви и германският канцлер Фридрих Мерц, за което среща неодобрението на Франция и други държави.