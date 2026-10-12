Поръчваш от Китай, плащаш за стоката и такси от 3 плюс 2 евро за всяка доставка

Ако поръчате различни неща в един пакет, сумата се начислява за всяко едно

Вносът леко се сви, цените не се промениха, но опасенията от ответни мерки остават

От 1 октомври за малки пратки до 150 евро от трети страни вече има две отделни такси - към въведените от 1 юли 3 евро за артикул се добави втора - по 2 евро за всяка стока в пакета. Мярката се прилага за всички онлайн платформи и бе въведена по решение на ЕС. Засега е предвидено да действа до юли 2028 г., но вероятно ще бъде удължена и след това. Целта е по-добър контрол върху огромния поток от трети държави.

При въвеждането на първата такса стана ясно, че тя важи и за пратки под 150 евро. Новото мито се включва в крайната цена при поръчката, но това не означава, че ще го плати задължително потребителят.

Режимът за поръчки над 150 евро не е променен и зависи от вида на стоката и митническия код. Според правилата при деклариране на границата стоките в пакетите ще бъдат обложени с 3 евро мито, но за да се случи това, те трябва да бъдат декларирани и проверени. Разходите за това се покриват от новата такса от 2 евро.

От Агенция “Митници” прогнозираха още, че най-силно засегнати ще бъдат големите китайски платформи за електронна търговия, защото близо 90% от всички такива доставки идват от тях. През миналата година напрмиер бройката им е надхвърлила 5,8 милиарда за целия ЕС.

Приходите от твърдата такса за всяка пратка се очаква да се отразят на бюджета на ЕС и на всяка отделна държава в зависимост от броя колети, които пристигат. Важна цел на мярката е постигането на равнопоставена конкуренция между доставките от трети страни и европейските производители и търговци. Преди нейното въвеждане търговец, който внася стоки по общия ред, плащаше мита, поддържаше складове и обслужващ персонал, преминава през много проверки. На този фон малките пратки през онлайн платформите бяха на облекчен режим.

Новата такса от 2 евро

не се плаща директно от потребителите,

а се калкулира и събира от платформата. Търговците може да начислят таксата отделно, подобно на ДДС, или да я включат директно в цената на покупката.

Крайната цел на фиксираната такса е да стимулира платформите да правят внос до европейски складове и след това стоките да имат статут на вътрешноевропейски доставки. Допуска се, че това ще съкрати времето и ще доведе до по-справедливо облагане.

В мотивите за решението на ЕС се посочва още, че значителна част от проверените стоки не отговарят на европейските стандарти за безопасност, а има и незаконни. През 2025 г. ЕК дори обяви предварително становище, че Temu не е оценила адекватно риска от разпространение на незаконни продукти.

Въвеждането на фиксирани такси е и инструмент за борба с измами. Различни доклади на ЕС посочват случаи на подценяване на стойността на стоките, неправилно деклариране и продажба на продукти, които не отговарят на европейските изисквания.

Критиците на мярката посочват, че загубите от подобно решение ще се разпределят, като най-потърпевши ще бъдат европейските потребители, защото ще плащат по-високи цени. Те ще бъдат ощетени и от това, че ще се свие изборът на стоки на достъпни цени. Най-острите критики са определянето на част от мерките като защита на европейските търговци от по-евтина чуждестранна конкуренция.

Естествено, ще се свият печалбите на китайските производители и търговци. Европейските обаче също ще претърпят известни загуби, защото и те търгуват с такива стоки.

Различните оценки за ефектите допускат, че ако крайните цени се увеличат с 10–20%,

продажбите могат да паднат с между 5 и 20%

в зависимост от категорията стоки. Например за Temu и SHEIN, които реализират десетки милиарди евро годишни продажби, това би означавало няколко милиарда евро по-ниски приходи от европейския пазар. Засега има само косвени данни, че оборотите на тези платформи са се свили, но с колко точно, ще стане ясно в края на финансовата година.

Макар че ЕС очаква мерките да подобрят контрола и да създадат по-равнопоставена конкуренция, икономисти, бизнес организации и потребителски групи посочват и няколко възможни отрицателни ефекта извън по-високите цени за потребителите и ограничаване на избора им за стоки с достъпни цени.

Малки фирми извън ЕС, които продават на европейски клиенти, ще трябва да се справят с повече административни изисквания, е също сред очакваните негативни ефекти. Най-сериозен ефект върху европейския пазар обаче би имало, ако засегнатите държави възприемат тези мерки като протекционистки и решат да наложат ограничения или мита върху европейски стоки.

Оценява се също и рискът от заобикаляне на правилата, доколкото част от

търговците може

да започнат да използват посредници,

да променят маршрутите на доставките или да декларират неверни данни, което затруднява контрола. В добавка новият режим ще доведе до допълнително натоварване на митническите служби и може да забави търговията с такива пратки.

Независимо че мярката засяга основно вноса от Китай, тя ще има ефект и за всички доставчици извън ЕС. Същите такси ще се плащат и за стоки от Великобритания за онлайн магазини и продавачи, които изпращат стоки директно до клиенти в ЕС. САЩ също са трета страна и новият режим засяга американски търговци.

Може би за българските потребители след евтиния китайски внос ще се усети поскъпване и на този от Турция – фирми, които продават дрехи, обувки и други стоки директно на европейски потребители. Южна Корея, Япония, Сингапур и други държави извън ЕС, когато изпращат пратки, също ще ценообразуват по новите правила.