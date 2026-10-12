Живеем по-дълго, но пенсията вече не стига за добър живот

Новите предизвикателства могат да решат заедно банки, застрахователи, пенсионни фондове и корпорации

Все по-голямо разминаване между увеличената продължителност на живота и финансовото благосъстояние показва последният доклад "Бъдещето на личните финанси" (The Future of Personal Finance), изготвен от "УниКредит" в партньорство с National Innovation Centre for Ageing.

Според него през 2025 г. средната продължителност на живота в света е достигнала 73,5 години. Но само 34% от възрастните в държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) покриват минималното ниво на финансова грамотност. В същото време 16,2% от населението на ЕС е изложено на риск от бедност или социално изключване.

Докладът прави няколко важни извода, които държавата и компаниите е добре да познават, за да приближат финансовите схеми до дългия живот.

Първият е, че смятаните за традиционни етапи на живот все повече се размиват. Доскоро голяма част от решенията в сферата на личните финанси продължаваха да разчитат на последователен преход от образование към работа, собствено жилище и пенсиониране. Към момента обаче

40% от хората по света съобщават за финансова нестабилност

след непланирано прекъсване на кариерата, включително поради болест, пауза или неочаквано пенсиониране.

По-скъпите жилища и разходите за кариера водят до това, че младите все по-късно могат да си позволят да живеят отделно от родителите си.

Преквалификацията става все по-скъпа, връщането на работа след прекъсване все по-несигурно, увеличават се грижите за близки, а пенсионирането от еднократен акт при навършване на възраст все по-често става постепенно.

Затова особено на по-късна възраст финансовата устойчивост все повече зависи от способността да се запазят спестяванията и финансовата им защита. За банките, застрахователите, работодателите и потребителските компании това означава възможност да разработват модели за кредитиране, спестяване, обезпечаване и придобивки, които се адаптират към промените в работата, доходите и семейната среда.

От друга страна, финансовото здраве и решения стават все по-свързани и все по-често се поделят между поколенията в домакинствата. В ЕС 45% от населението полага неплатени грижи за близки, а всеки десети човек съчетава повече от една грижеща се роля. Докладът посочва още, че 25% от европейските семейни двойки с деца живеят в т.нар. смесени семейства. Тези данни показват, че грижите, жилищните разходи и ежедневните финансови ангажименти все по-често се разпределят между поколенията, взаимоотношенията и домакинствата, вместо да бъдат отговорност само на един или двама души.

Следствията например от полагането на грижи за близък, които извършват по-често жените,

водят до по-ниски доходи, по-малки пенсионни вноски и по-слаба финансова сигурност в по-късен етап от техния живот

Тези обективни реалности водят до потребност от делегирано управление, съвместно финансово планиране, многостранни разрешения за достъп и продукти, които признават участието на няколко лица.

Експертите на "УниКредит" са категорични, че няма институция, която да отговаря сама на тези предизвикателства и че по-ефективната подкрепа изисква координация между банки, застрахователи, работодатели, здравни организации, държавни институции и общности.

По дългият живот прави по-ценно ранното предвиждане на рискове и покриването им, доколкото това е възможно. Въпреки това

1,3 милиарда възрастни хора по света са извън официалната финансова система,

като над 50% от тях са концентрирани само в осем държави. В същото време търсенето на по-добра подготовка е очевидно: 41% от участниците в проучването споделят, че отделят средства всеки месец, а една трета посочват, че спестяват за извънредни ситуации или по-големи покупки.

Докладът установява, че финансовата сигурност се гради от няколко различни източника вместо от едно постоянно работно място. През 2025 г. 72% от анкетираните работещи в САЩ разчитат на поне един допълнителен източник на доходи, а не само на заплата. 59% от анкетираните служители по света заявяват, че биха предпочели

по-голям контрол върху работното си време пред по-високо възнаграждение

В резултат кариерите с множество роли, различните социални придобивки, програмите за поетапно пенсиониране размиват традиционните граници между печеленето, спестяването и използването на натрупаните средства.

Пряк извод към банките е този, че за хората нередовните доходи не трябва автоматично да означават по-труден достъп до кредитиране, защита или дългосрочно изграждане на богатство.

"По-дългият живот не е просто индивидуално предизвикателство – той променя начина, по който се вземат финансови решения в рамките на семействата и между поколенията. Подходът ни в "УниКредит" е да предвиждаме потребностите на клиентите, вместо да реагираме на тях впоследствие, като ги подкрепяме през всички етапи от финансовия им живот с цел да им помогнем да изградят по-голяма сигурност, увереност и повече възможности", добави Ричард Бъртън - ръководител "Клиентски решения" в "УниКредит".

Основният извод на доклада е, че бъдещето на личните финанси не е просто въпрос на натрупване на повече средства. То е свързано със

способността на хората да управляват по-дълъг и по-сложен живот

с увереност, устойчивост и свобода на избор. За организациите това означава да разработват решения, основани на гъвкавост, предвидливост, взаимозависимост и адаптивност. Трябва и да работят съвместно между сферите на финансите, заетостта, застраховането, здравеопазването, технологиите и публичните услуги.

2,9 млн. долара те нареждат сред най-богатите пенсионери

Средното нетно богатство на по-възрастните американци е почти четири пъти по-високо от това в еврозоната

Около 2,9 млн. долара нетно богатство в САЩ поставят домакинство, в което хората са между 65 и 69 години, сред най-богатите 10%. Изследване на Федералния резерв показва медианно нетно богатство от 409 900 долара за американските домакинства във възрастовата граница 65-74 години. Това прави близо 352 000 евро.

Още по-голяма е разликата при средната стойност. В САЩ тя достига 1,795 млн. долара, или около 1,55 млн. евро - почти четири пъти повече от средното за същата възрастова група в еврозоната. Голямата дистанция между американската медиана и средната стойност показва и колко силно богатството там е изтеглено нагоре от най-състоятелните домакинства.

Това все пак е номинално сравнение и не отчита различията в цените на жилищата, покупателната способност, данъците, здравните разходи и пенсионните системи.

Европа няма напълно еднакъв показател за най-богатите пенсионери. Най-близката съпоставка идва от последното изследване на ЕЦБ за финансите и потреблението. То обхваща близо 90 хил. домакинства от 20 държави в еврозоната, Чехия и Унгария.

Според него медианното нетно богатство на домакинствата, в които хората са между 65 и 74 години, е 203 700 евро. Това означава, че половината разполагат с повече, а другата половина – с по-малко. Средната стойност е 387 600 евро. При домакинствата, определени според трудовия статус като пенсионерски, медианата е 196 500 евро.

За цялата еврозона границата към най-богатите 10% е 695 800 евро нетно богатство. Този праг обаче е изчислен за всички домакинства независимо от възрастта и затова не бива да се представя като европейски еквивалент на американските 2,9 млн. долара за групата 65–69 години.

Дори с тази уговорка числата показват мащаба на разликата. Единствено Люксембург се доближава до американското равнище – там най-богатите 10% от всички домакинства започват от 2,48 млн. евро. В Ирландия прагът е 1,022 млн. евро, в Белгия – 927 900 евро, в Германия – 775 200 евро, а във Франция – 764 500 евро. За Испания стойността е 679 800 евро, за Италия – 566 200 евро, а за Латвия – 168 200 евро.

Разликите са големи и при самите домакинства на възраст 65–74 години. Медианното им нетно богатство е 1,194 млн. евро в Люксембург, 415 700 евро в Ирландия и 408 300 евро в Малта. Следват Белгия с 274 500 евро и Франция с 270 800 евро. В Испания медианата е 221 900 евро, в Германия – 211 600 евро, в Италия – 193 500 евро, а във Финландия – 179 900 евро. В другия край са Гърция със 120 900 евро, Естония с 96 300 евро и Латвия с 42 100 евро. България не участва в тази вълна на изследването, затова липсва национална стойност.

Отделен ориентир дава британската статистическа служба с данни за медианно богатство на домакинствата на възраст 65–74 години от 502 500 паунда. Освен това 22% от хората над 65 години са живеели в домакинство с общо богатство поне 1 млн. паунда.

Британската стойност обаче включва вече натрупаното богатство в лични и професионални пенсионни схеми. Само този компонент формира 35% от общото богатство в изследването. ЕЦБ не включва стойността на държавните и професионалните пенсионни права, поради което британските числа не могат да бъдат поставени директно до данните за еврозоната и САЩ.

Точно тук е и основната уговорка към всички подобни класации. Нетното богатство измерва жилища, спестявания, инвестиции и бизнес активи след приспадане на дълговете. То не показва непременно колко сигурен ще бъде животът след пенсиониране. Човек с изплатено жилище и гарантирана пенсия може да има по-високо отчетено богатство, но по-малки месечни разходи. Друг може да притежава активи за милиони, но да зависи от тях за здравеопазване и дългогодишна издръжка.

Анaлизът установява, чe c нaпpeдвaнeтo нa възpacттa инвестиционната стратегия ce пpoмeня. Дoкaтo нa 30 или 40 гoдини цeлтa e бъpз pacтeж нa кaпитaлa, cлeд пенсиониране фoкycът ce измecтвa към зaпaзвaнe нa cpeдcтвaтa и извличaнe нa дoxoд oт тяx чpeз инвecтиции, пeнcиoнни cпecтявaния и дpyги aктиви.