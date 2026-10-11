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"Трансавия Франс" пуска полети от Париж до Бургас ...

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"Трансавия Франс" пуска полети от Париж до Бургас през май заради Евровизия

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Летище Бургас. Снимка: Архив

Полети от Париж до Бургас пуска авиокомпанията "Трансавия Франс" от 10 май заради "Евровизия". Те ще се изпълняват до парижкото летище "Орли", съобщиха от Летище Бургас.

Маршрутът ще се изпълнява за втори пореден сезон, но през 2027 г. полетите ще тръгнат по-рано заради песенния конкурс, който ще се проведе от 11 до 15 май. Очаква се международното събитие да привлече посетители от различни европейски държави, пише БТА. Билетите за полетите вече са в продабжа на официалния сайт на авиокомпанията.

И други авиокомпании вече обявиха промени в полетните си програми за май догодина заради конкурса. Сезонните полети от Виена до Бургас ще започнат на 8 май, а "България Еър" ще увеличи честотата на полетите по линията София – Бургас – София до два дневно в периода от 2 до 19 май. Авиокомпания „Джет2" също планира допълнителни полети до Бургас от четири британски летища през май 2027 г.

Летище Бургас. Снимка: Архив

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