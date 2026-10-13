Олио сменя дизела, но само при стари коли

През последните месеци в социалните мрежи все повече се въртят видеоклипове, показващи как шофьори изливат пластмасови бутилки с готварско олио в резервоарите на автомобилите. Причината - горивото поскъпна значително и в редица държави от ЕС е над 2 евро, а у нас средната му цена е 1,89 евро. В същото време литър олио по магазините се движи около 1,50 евро. Собственикът на колата може да налее дори и безплатно, ако вземе използван продукт от някой ресторант.

Тази "иновация" върви от години и винаги се засилва, когато има скок в цените на горивата. Експертите са категорични, че в България не може да се говори за трайна тенденция. По-скоро става дума за

опити на собственици на много стари коли да спестят пари

Модерните дизелови двигатели, произведени през последните 20 години, имат изключително фини инжектори, електронни сензори и системи за обработка на изгорелите газове, които биха се повредили почти веднага при досег с толкова гъста течност, каквато е олиото.

Единствените автомобили, които могат да издържат известно време на такова гориво, са старите дизели от 80-те и 90-те години на миналия век. Това са машини с предкамерно впръскване и най-вече тези, оборудвани с механични горивно-инжекционни помпи - например двигатели на Mercedes-Benz като W124, стари модели на Volkswagen, Audi или по-стари френски дизели. Помпите, монтирани в много френски и британски коли от онази епоха, имат по-фини вътрешни елементи и се чупят бързо под напрежението на гъстото масло.

Дългосрочно обаче не е безопасно да се кара на олио, предупреждават механици. Растителното е много по-гъсто от стандартния дизел. Това води до претоварване на горивната помпа. Тя трябва да работи под много по-голямо напрежение, за да изтласка гъстата течност, което води до бързото й износване или счупване.

Олиото не се разпръсква на фина мъгла в цилиндъра, а на по-едри капки. Това води до непълно изгаряне,

натрупване на нагар по клапани, буталата и сегменти

Неизгорялото олио се стича по стените на цилиндрите и попада в картера. Смесването на растително масло с моторно води до реакция на полимеризация - маслото се превръща в гъсто, лепкаво желе, което спира да смазва и двигателят в крайна сметка може да блокира. През зимата олиото се сгъстява драстично и колата просто не може да запали.

За да се кара безопасно на олио, автомобилът изисква сериозна модификация. Това включва инсталиране на допълнителен резервоар, подгреватели на горивото, които да втечнят олиото до над 70-80 градуса, преди да влезе в помпата, и система от клапани, която позволява на колата да пали на чист дизел, да превключва на олио, когато загрее, и да изчиства системата с дизел, преди да изгасне.

Отработеното олио от фритюрници на ресторанти е по-добрият варинант. При пърженето олиото се подлага на висока температура, което леко разкъсва молекулните вериги и намалява неговия вискозитет и то става по-рядко и по-лесно за изгаряне. Основното предимство обаче е неговата цена – често се събира като отпадък и може да бъде намерено безплатно или срещу символични суми.

Използването на отработено олио директно от фритюрника в резервоара обаче е пагубно, ако не бъде пречистено. Олиото е пълно с остатъци от храна, които моментално ще запушат горивния филтър и дюзите. То

изисква многостепенно филтриране преди употреба

При пърженето храната отделя вода, а тя в горивната система предизвиква бърза корозия на клапаните и инжекторите, свободните мастни киселини атакуват уплътненията.

В крайна сметка карането на олио у нас е приложимо единствено за евтини, стари автомобили, където собственикът е готов да приеме риска от внезапна смърт на двигателя в името на евтиното каране.