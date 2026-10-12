12 евро = 100 км с дизел и бензин и 650 км на ток, ако зареждаш колата вкъщи

Ползването само на бързи станции излиза малко по-скъпо от карането на газ

Рекордните цени по бензиностанциите карат шофьорите все по-често да влизат в ролята на математици, за да пресметнат с колко им се вдигат разходите. Проста сметка показва шокиращи разлики, които карат мнозина сериозно да преосмислят следващата покупка на автомобил въпреки дългата си любов към мощните бензинови и дизелови двигатели.

Ако тези дни заредите на колонките за традиционни горива с 12 евро, колкото горе-долу ще стигнат за стотина километра с бензинов или дизелов автомобил,

сметките са следните

При цена на бензин А-95 от 1,69 евро и на дизела от 1,96 евро за литър, с този бюджет ще си купите съответно 7,1 и 6,1 литра.

При стандартен среден разход от 7 литра на сто за бензинов модел и 6 литра за модерен дизел, тези пари ще ви стигнат за 100 километра пробег, преди лампата за резервоара да светне в червено.

Дори шофирането на пропан-бутан, което дълго време се смяташе за най-евтиния начин да се стигне от точка А до точка Б у нас, вече изисква около 6,90 евро за 100 км при среден разход от 10 литра на сто. С 12 евро на газ ще прекосите около 174 километра. В същото време собствениците на електрически коли, които пълнят батериите у дома, са повече от доволни. Със същия бюджет от 12 евро, инвестиран в зареждане на нощна тарифа вкъщи, автомобилът получава близо 117 киловатчаса енергия. Сметката е при средна цена от 0,092 евро за киловатчас с ДДС и включени технологични загуби от около десетина процента.

Ако притежавате малка градска кола на ток с разход от 14 kWh на сто километра,

с тези 12 евро ще изминете колосалните 835 километра

При средния масов сегмент - седани и кросоувъри, които консумират около 18 kWh на 100 км, бюджетът гарантира 650 километра пробег. Дори ако сте зад волана на голям, тежък SUV на ток, който харчи по-сериозните 20 kWh на сто километра, сумата от 12 евро пак ще бъде напълно достатъчна за 585 километра. На практика това означава, че разстоянието от София до Черноморието и обратно излиза малко над 12 евро - сума, която собствениците на коли с двигател с вътрешно горене плащат само за излизането от столицата и до разклона за Пазарджик.

На дневна домашна тарифа цената за 100 км се вдига леко до 2,79 евро, което пак оставя бензина близо 4 пъти по-скъп.

Картината става различна, когато излезете на дълъг път и се наложи да използвате бърза обществена станция. Тъй като търговските оператори по магистралите продават енергията на средна цена от около 0,40 евро за киловатчас, разходите се покачват. На такава бърза станция пробегът от 100 километра за средно голям електромобил вече струва 7,20 евро. С първоначалния ни бюджет от 12 евро на магистралното зарядно ще успеете да си осигурите около 166 километра пробег.

Така бързото обществено зареждане на ток в момента излиза малко по-скъпо от карането на газ. Въпреки това дори в този най-неизгоден за електромобилите сценарий

придвижването на ток остава с близо 40 на сто по-евтино спрямо традиционния бензин и дизел

Данните показват, че най-печелившата формула за евтино пътуване се крие в нощното зареждане у дома, което превръща гаража или паркомястото с контакт в една изключително изгодна “бензиностанция”.

Електричките се изравниха по пазарен дял с бензиновите автомобили

Изцяло електрическите автомобили вече държат същия дял от пазара на нови коли в Европейския съюз като бензиновите - по 21,7% за всеки от двата вида. Това показват данните за продажбите през осемте месеца на 2026 г. според Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

Година по-рано делът на бензиновите е бил 28%, а на изцяло електрическите - 15,8%. В целия ЕС през периода от януари до август 2026 г. са регистрирани над 1 641 000 коли на ток, като хибридните достигат 36,6% от пазара, а плъгин хибридните - 10%. Взети заедно, трите електрифицирани категории формират над две трети от новите автомобили, продадени в ЕС, докато общият дял на бензиновите и дизеловите е спаднал от 37,5 на 29% за година.

Въпреки допълнителните мита, с които се облагат, китайските марки достигат рекордните 11,7% от европейския пазар на нови автомобили през август 2026 г. Регистрирани са 97 639 коли - ръст от 111% спрямо август 2025 г., показват данни на Dataforce, публикувани от Automotive News Europe. Изследването обхваща европейските пазари в ЕС, Великобритания, Исландия, Норвегия и Швейцария.

Ръст има и при хибридите. Според Dataforce през август китайските марки държат около една четвърт от продажбите в изследваните европейски пазари и около една трета от тези на хибриди със зареждане от контакт.

В България промяната е още по-бърза - регистрациите на електрифицирани автомобили почти се удвоиха през първото полугодие на 2026 г. и достигнаха 4116 броя. Изцяло електрическите коли нараснаха до 2029, което е увеличение с 95,8%, хибридните до 1607 (105%), а плъгин хибридните до 480 (75,8%), докато общият пазар отбеляза ръст от едва 7,9% до 25 957 нови превозни средства. У нас приблизително един от всеки шест нови автомобила, регистрирани през първото полугодие на 2026 г., е бил електрифициран.

България също не остава встрани от агресивното навлизане на китайски марки. Те вече държат 15,7% от пазара на нови автомобили през септември 2026 г. За месеца са регистрирани 751 коли, или приблизително всяка шеста е китайска. За периода януари-септември регистрациите са 4413, а пазарният дял е около 10%, показват данни на МВР.

