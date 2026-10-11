Финансовият министър на САЩ: Сделката с Русия ще понижи цените на дизела

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Администрацията на Тръмп ще изпълни споразумението си с Русия за доставки на дизелово гориво, като използва съществуващите правни възможности, каза министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт пред „Фокс Нюз", предаде Ройтерс.

Бесънт добави, че споразумението, обявено от президента Доналд Тръмп в петък, е в полза на американския народ. Тогава Тръмп заяви, че Русия се е съгласила незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар след „изключително успешен" разговор с руския президент Владимир Путин.

„Ще го направим, като използваме всички правомощия, с които разполагаме. Всеки в Конгреса, който твърди, че някой стар законопроект или настоящият законопроект на Линдзи Греъм ни забранява да го направим, греши", заяви финансовият министър в предаването „Fox & Friends", цитиран от БТА.

Той добави, че това ще доведе до понижаване на цените на дизеловото гориво.