МАЕ пита членовете си колко допълнителен дизел е нужен на пазара

Изпълнителният директор на Международната агенция за енергията (МАЕ) Фатих Бирол предложи членовете й да преценят дали е необходимо да освободят допълнителни количества дизелово гориво и да определят обем и срокове, тъй като правителствата се опитват да се справят с рекордните цени на горивата и прекъсванията в доставките, причинени от войната в Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията, която координира използването на стратегически резерви от петрол сред индустриално развитите държави, също така предложи страните членки, които все още не са доставили изцяло обещаните количества, да ускорят оставащите доставки, като дадат приоритет на дизела, преди заседанието на управителния съвет на МАЕ на 15 октомври.

В сряда организацията съобщи, че държавите членки на МАЕ са готови да освободят допълнителни количества от стратегическите си петролни резерви, включително дизелово гориво, ако това се окаже необходимо.