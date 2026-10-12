Mercedes ще подмени над 50 000 батерии в EQA и EQB, след като загуби съдебното дело

Mercedes ще подмени над 50 000 батерии в моделите EQA и EQB, след като загуби съдебното дело.

Замяната е следствие от решение на германски съд по дело срещу Mercedes. Въпреки че EQA и EQB вече не се продават, една от техните версии ще получи нова батерия.

Mercedes беше принудена да действа, след като загуби първото си съдебно дело с клиент, който съди компанията за дефект в батерията на модела ѝ EQA. Първоначално производителят беше осъден да възстанови на собственика над 51 000 евро, колкото е струвала колата. Можеше да се обжалва присъдата, но адвокатите на Mercedes прецениха, че има малък шанс обжалването да бъде успешно.

Всъщност подмяната на потенциално опасните високоволтови батерии в повече от 51 000 засегнати автомобила по целия свят не беше доброволно решение на компанията - Mercedes беше принудена да го направи. Този факт лесно можеше да остане скрит, но в крайна сметка излезе наяве.

Ако притежавате един от засегнатите модели Mercedes EQA или EQB, бъдете готови да чакате, защото програмата за подмяна на батерии ще продължи до 2028 г. поради липса на резервни части и не е известно кой ще произвежда новите батерии, според изявление на адвокатската кантора на Dr. Stoll & Sauer, занимаваща се с този случай.

Изтегляването от пазара, под обозначение SR/01226/25, се отнася до версията 250+, оборудвана с батерия с капацитет 70,5 kWh, произведена в периода от 20 февруари 2021 г. до 23 януари 2024 г.

Проблемът е, че батериите могат да претърпят вътрешно късо съединение, което в най-лошия случай може да доведе до пожар. Затова Mercedes първоначално се опита да реши проблема с актуализация на софтуера. Това обаче не беше успешно, така че година по-късно компанията призна, че е трябвало да смени цялата батерия.