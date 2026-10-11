Пеканов: Не намаляват парите за България в новия бюджет на ЕС за кохезия и аграрна политика

Може обаче да се свие на 1 г. периодът за използване на средствата за кохезия

Няма политическо съгласие за данъци върху крипто активите, върху онлайн хазарта и върху социалните медии

Не намаляват парите за страната ни в новия бюджет на ЕС. Това става ясно от фейсбук публикация на вицепремиера Атанас Пеканов

"Ирландското председателство на ЕС представи вчера новото си предложение за следващия бюджет на ЕС 2028 – 2034 г. Дългоочакваното предложение е стъпка в правилната посока и ще помогне по-скоро да намерим така нужното решение и съгласие на европейско ниво за следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС", заяви Пеканов.

Ето какво още пише той:

На първо място, предложението намалява общата рамка за следващите седем години с още около 100 милиарда евро - до 1,6 трилиона евро. Това може да звучи като много пари, но реално са около 230 милиарда евро на година за целия ЕС - бюджетът на ЕС за година в този случай би бил малко по-голям от този на държавата Дания. За да си го представим, това е малко над 1% от БВП на ЕС. Очевидно, ако възлагаме на ЕС все повече нови задачи, е трудно той да се справя с всички тях със същия малък бюджет.

В този смисъл исканията за намаляване на тази и без това малка сума не помагат на ЕС да бъде глобален играч, да подпомага едновременно по-слабо развитите региони и земеделското си производство (които са ангажименти, залегнали в основата на функционирането на Съюза), както и да инвестира в конкурентоспособност, технологии, наука и отбрана.

Все още обаче не се намира съгласие между държавите как тези по-високи амбиции и нужди да бъдат финансирани, затова първоначалното предложение на ЕК за бюджет от близо 2 трилиона евро от миналата година бива намалявано за втори път.

В новото предложение на Ирландия парите за кохезия и аграрна политика не се намаляват (освен в един малък подфонд). Това доказва, че когато сме активни и имаме солидна група страни с общи виждания с тези на България, правилните решения се вземат в ЕС. Страните от групата „Приятели на кохезията" сме общо 17 и настояваме традиционната роля на кохезионната политика - с която се финансират инфраструктурни, здравни и образователни проекти, околна среда, малки и средни предприятия - да не бъде намалявана повече. В последните седмици в различни форуми и формати водих разговори с представители на страни от тази група - румънския министър на европейските фондове Драгош Пислару, испанския държавен секретар Мануел де ла Роча Васкес, полския министър по европейските въпроси Игнаци Немчицки, както и с френския държавен секретар Бенджамин Хадад. България ще продължи да бъде активно представена в тази група.

В сегашното предложение има и слаби моменти, които ще продължим да критикуваме. Намалява се времето за използване на парите - досега по регламент имаше 3 години след зададената процедура за окончателно използване на средствата. Тази гъвкавост е важна при инфраструктурни и други тежки проекти с чести забавяния заради екологични оценки и жалби в съда. Текущото предложение е този срок да се съкрати на една година. Предлага се и сериозен процент от парите за държавите (25%) да бъдат задържани за кризисни ситуации и по този начин да не могат да се използват от началото на следващия програмен период. Като голяма грешка идентифицирам и продължаващото ерозиране на иначе повишената сума за наука по програмите „Еразъм" и „Хоризонт Европа", които са сред най-познатите и популярни сред европейските граждани.

Освен това Ирландското председателство не предлага истински нови собствени ресурси. Смислени такива бяха предложените от Европейския парламент данъци върху крипто активите, върху онлайн хазарта и върху социалните медии. За съжаление, до момента не изглежда да има готовност те да бъдат въведени достатъчно бързо, нито политическо съгласие за тях. Затова разговорите как да се финансира този бъдещ бюджет ще продължат в идните седмици, а най-вероятно и месеци. Те няма да бъдат лесни, но трябва да продължат, докато не намерим работещ консенсус, който да осигурява достатъчно финансиране за всички региони, както и за засилване на конкурентоспособността и готовността на Европа да се справя суверенно през 21-ви век.