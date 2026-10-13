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Зелената реформа в "Марица-изток" не само заради 1...

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Зелената реформа в "Марица-изток" не само заради 1 млрд. евро, а за да се запазят хората (Подкаст)

Марияна Бойкова

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Зам.-министърът на енергетиката Кирил Темелков (вляво) и избраният за шеф на новия холдинг "Марица-изток" Петър Ангелов разкриват какво предстои като стъпки при зелената трансформация на региона. Снимка: Йордан Симеонов

Към 1 млрд. евро ще влязат в Маришкия басейн, за да подпомогнат зеленият му преход. Но реформата в БЕХ - изваждането на мини "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица-изток 2" от него и учредяването с тях на нов, не е продиктувана единствено, за да се спасят европейските пари от плана за възстановяване и устойчивост и от плановете за справедлив преход на въглищните региони. Комплексът иска реформи от години, но не са се случвали. Това коментира в подкаста на "24 часа" "Региони без граници" зам.-министърът на енергетиката Кирил Темелков. Той и шефът на новия холдинг "Марица-изток" Петър Ангелов разкриват какво предстои като стъпки при зелената трансформация на региона.

Каква е голямата цел - вижте във видеото.

Зам.-министърът на енергетиката Кирил Темелков (вляво) и избраният за шеф на новия холдинг "Марица-изток" Петър Ангелов разкриват какво предстои като стъпки при зелената трансформация на региона. Снимка: Йордан Симеонов

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