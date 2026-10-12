Част от складовете с жито още пълни, чакат износ

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Пет пъти са се увеличили застрахователните такси на корабите, които пренасят зърно. Това съобщи Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, в сутрешния блок на Би Ти Ви.

"Обстановката в Черно море е усложнена, но към момента няма върнати кораби заради последните удари. Това, което със сигурност се увеличи, са застрахователните такси за всички товари, които влизат и излизат. Пет пъти са увеличени таксите", заяви тя.

Към тези разходи се прибавя и поскъпването на преминаването през Дарданелите и Босфора. Според Жекова това се отразява пряко върху цените, които получават българските производители.

Тя даде пример с царевицата. Миналата седмица на френската борса тя се е търгувала за около 276 евро за тон, докато в България търговията се осъществява при цени между 190 и 205 евро за тон.

„Една част от тази разлика плащаме и за застраховки", обясни Жекова. Така допълнителните разходи за транспорт, товарене и застраховане на товарите се отразяват върху приходите на земеделците.

Въпреки добрата реколта тази година част от складовете остават пълни. В земеделска кооперация в добричкото село Паскалево вече е прибран слънчогледът, а жътвата на царевицата продължава. Проблемът обаче е не толкова в добивите, колкото в реализацията на продукцията.

„Този риск неминуемо съществува. Търговията като цяло е много тежка през целия сезон. Имаме продадена пшеница, но тя все още не е изнесена", обясни Нели Стоянова, председател на земеделската кооперация.

По думите ѝ притесненията са свързани и с предстоящите плащания на ренти. За да изпълнят задълженията си към собствениците на земя, производителите трябва да продадат прибраната реколта.

„Тя е предназначена за износ и очакваме да влязат корабите, на които ще бъде натоварена", обясни Нели Стоянова.

Производителите се надяват товаренето да започне около средата на октомври. Забавянето обаче пречи на освобождаването на място за новата реколта от слънчоглед и царевица.

Според Радостина Жекова най-сериозният проблем може да се окаже именно реализацията на пшеницата. У нас тази година са произведени над 7 млн. тона пшеница, а заедно с преходните количества от предходната година в страната остават над 5 млн. тона, които трябва да намерят пазар.

Вътрешното потребление е значително по-малко – около 2–3 млн. тона годишно, включително за фуражи.

„Според мен ще имаме огромен проблем. По-скоро логистичен, а не ценови", каза Жекова.

Тя посочи, че Русия и Украйна също изпитват затруднения с износа на пшеница заради войната и рисковете в Черно море.

Усложнената обстановка застрашава не само износа на зърно, но и доставките на суровини, необходими за следващата земеделска кампания. Между 10 и 15% от потребяваните в България торове са вносни, като част от тях са специфични продукти. Доставките по море ще бъдат сериозно затруднени през следващите месеци. Допълнителен проблем е ограниченото корабоплаване по Дунав, а това поставя производителите в сложна ситуация, тъй като едновременно трябва да приключат прибирането на реколтата и да подготвят площите за следващата стопанска година.

Според Радостина Жекова българската реколта от слънчоглед може да бъде реализирана на вътрешния пазар, тъй като страната разполага със значителни преработвателни мощности.

Тя настоя българските преработватели да дадат предимство на местната продукция, вместо да разчитат на внос.

При царевицата също има възможност част от количествата да бъдат реализирани в страната заради очакваното по-слабо общо производство, въпреки добрите добиви в отделни райони.

За пшеницата обаче износът остава решаващ.

„Надявам се да се успокоят нещата и да бъде осигурен коридор за износ. Това е най-важното – да бъде осигурен коридор за износ, за да може всички тези складове да бъдат изпразнени", заяви Жекова.