Доларът остава близо до 18-месечен връх заради напрежението в Близкия изток

Доларът се задържа близо до най-високото си равнище от година и половина в азиатската търговия днес. Напрежението в Близкия изток засилва предпазливостта на инвеститорите, които очакват публикуването на данните за инфлацията в САЩ по-късно тази седмица.

Индексът на долара, който измерва стойността му спрямо кошница от шест основни валути, отстъпи леко до 102,16 пункта. Въпреки понижението той остана близо до 18-месечния връх, достигнат миналата седмица. Търговията се движеше в тесни граници при по-ниска ликвидност заради празника в Япония, поради който местните пазари бяха затворени.

Еврото поевтиня с 0,11% спрямо долара, с 0,15% спрямо британската лира и с 0,32% спрямо швейцарския франк. Натиск върху единната валута оказват опасенията за състоянието на публичните финанси на Франция и политическата несигурност преди президентските избори в страната през 2027 г., пише БТА.

Разликата между доходността по 10-годишните френски и германски държавни облигации се увеличи до 137 базисни пункта, доближавайки се до най-високото си равнище от 2012 г.

Валутните стратези на Оу Си Би Си (OCBC) смятат, че е твърде рано да се прецени дали нарастващите разходи по заемите ще принудят френското правителство да наложи по-строга фискална дисциплина. Според тях еврото вероятно ще се стабилизира в определен диапазон спрямо долара, но възможностите за поскъпване ще бъдат ограничени от структурните проблеми на европейската икономика.

Основен акцент за валутните пазари е индексът на потребителските цени в САЩ, чието публикуване е насрочено за сряда. Данните са сред последните важни икономически показатели преди заседанието на Управлението за федерален резерв (УФР) в края на октомври.

През септември американската централна банка повиши лихвените проценти за първи път от 2023 г. в опит да ограничи инфлацията. Според инструмента FedWatch на CME пазарите оценяват на 81% вероятността лихвите да останат без промяна на предстоящото заседание. Преди месец тази вероятност е била 51%.

Крис Уестън, ръководител на отдела за проучвания в „Пепърстоун" (Pepperstone), смята, че прагът за ново повишение на лихвите през октомври е много висок. Ако обаче инфлацията се окаже значително над очакванията, може да се стигне до обсъждане на последователни увеличения през декември и януари, вместо следващото повишение след декември да бъде отложено за март, както предвиждат пазарите.

Данни, публикувани миналата седмица, показаха ново отслабване на потребителското доверие в САЩ в началото на октомври на фона на поскъпващия живот. Междувременно разпродажбите на облигационните пазари през последните седмици повишиха разходите по заемите в редица държави до най-високите им нива от десетилетия. Сред основните причини за тревогите на инвеститорите са инфлацията, енергийните цени и нарастващият държавен дълг.

На валутните пазари доларът поевтиня с 0,06% до 158,245 йени. Австралийският и новозеландският долар останаха почти без промяна, като се търгуваха съответно на нива от 0,69815 и 0,56080 щатски долара.

Индийската рупия поскъпна с 1% до 95,8 рупии за долар, след като централната банка предприе мерки за ограничаване на натиска върху националната валута. Регулаторът пренасочи покупките на долари от петролните компании извън спот пазара.

Южнокорейският вон достигна най-високото си равнище от две години, поскъпвайки с 0,5% до 1334 вона за долар. Британската лира добави 0,1% до 1,3245 долара, докато китайският юан остана почти без промяна както на вътрешния пазар, така и при търговията извън континентален Китай.