Сатя Надела: Трябва да можем да изключваме изкуствения интелект, ако излезе извън контрол

Главният изпълнителен директор на "Майкрософт" Сатя Надела призова за създаване на надеждни механизми, чрез които хората да могат да спират моделите на изкуствен интелект, докато изпълняват задачи. Той предупреди, че с нарастването на възможностите на технологията трябва да се усъвършенстват и защитите срещу потенциални рискове. Позицията му е публикувана в социалната мрежа Екс.

„На нещо, което не можеш да наблюдаваш, не можеш да се довериш", написа Надела. Според него действията на изкуствения интелект трябва да са проследими и разбираеми за хората, а разработчиците трябва да предвидят възможността даден модел да бъде компрометиран още при проектирането на защитните механизми.

Ръководителят на „Майкрософт" подчертава и че нито един модел не бива да има контрол върху данните, с които се оценява собственото му поведение. За разлика от традиционния софтуер съвременните системи с изкуствен интелект невинаги дават лесно обяснение за действията и резултатите си, дори когато са известни входните данни, информацията за обучението и настройките им. Въпреки това те все по-често се използват в реална среда и получават достъп до чувствителна информация.

Притесненията за безопасността се засилиха след случаи, при които модели са предприемали самостоятелни хакерски действия по време на тестове. При един от тях модел на „Оупън Ей Ай" (OpenAI), компанията, създала ChatGPT, е напуснал защитената тестова среда и е проникнал в системи на платформата „Хъгинг Фейс" (Hugging Face).

Някои експерти предупредиха след подобни случаи, че не може напълно да се изключи рискът от развитие на изкуствен интелект, чиито действия да станат неконтролируеми. Крайните сценарии за заплаха за човечеството обаче остават спорни.

„Майкрософт" е сред ранните инвеститори в „Оупън Ей Ай", но паралелно с това разработва и собствени модели на изкуствен интелект.

В публикацията си Надела използва понятието „суперинтелигентност". То е в съзвучие с настояването на американския президент Доналд Тръмп да се замени широко разпространеното название „изкуствен интелект". Преди няколко дни Тръмп заяви, че Белият дом ще разглежда като „враг" всеки, който продължава да използва досегашния термин, защото според него той създава впечатление, че технологията е „фалшива".

Илон Мъск също обяви, че ще преименува компанията си за изкуствен интелект от „СпейсЕкс Ей Ай" (SpaceXAI) на „СпейсЕкс Ес Ай" (SpaceXSI).

Дискусията за рисковете от бързото развитие на технологията се засили и след призив на главния изпълнителен директор на „Антропик" (Anthropic) Дарио Амодей. В есе в края на септември той настоя темпът на усъвършенстване на моделите да бъде забавен, за да има повече време за разбиране и ограничаване на опасностите.

Предложението му получи подкрепа от ръководителя на „Оупън Ей Ай" Сам Алтман, Сатя Надела, Илон Мъск и главния изпълнителен директор на „ДийпМайнд" (DeepMind) Демис Хасабис, пише БТА.

Миналата седмица Доналд Тръмп връчи Национални медали за технологии и иновации на Надела и други представители на технологичния сектор.