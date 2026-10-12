Петролът поевтиня в Азия заради очакванията за повече руски доставки

Цените на петрола се понижиха в днешната азиатска търговия на фона на очакванията за увеличение на руските доставки. Спадът последва изявления на американския президент Доналд Тръмп за доставки на руски дизел и договорено енергийно примирие между Русия и Украйна.

Към 09:15 ч. българско време фючърсите на сорта „Брент" поевтиняха с 0,62 долара, или 0,59%, до 104,10 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI загуби 1 долар, или 1,09%, и се търгуваше за 90,91 долара за барел. Фючърсите на газьола на лондонската борса ICE поевтиняха с 3%.

В петък Тръмп заяви, че Русия ще достави незабавно над 300 000 тона дизелово гориво, или около 2,25 млн. барела, за пазарите в САЩ и по света. По думите му през ноември се очакват още 500 000 тона, а „незабавно след това" - допълнителни 1 млн. тона.

За сравнение, Международната агенция по енергията (МАЕ) оценява световното потребление на дизел на близо 29 млн. барела дневно, пише БТА.

Вчера американският президент обяви, че Русия и Украйна са се договорили за енергийно примирие, което влиза в сила незабавно. Украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че все още очаква подробности по споразумението, а Москва не коментира съобщението.

Изявленията намалиха донякъде непосредствените опасения за доставките, коментира Тим Уотърър, главен анализатор в KCM Trade. Според него обаче остават въпроси за устойчивостта на евентуалното примирие. Без доказателства, че то ще се спазва, понижението на цените вероятно ще остане ограничено.

Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол заяви вчера, че държавите членки трябва да преценят дали са необходими допълнителни доставки на дизел. Той призова страните, които все още не са освободили всички обещани количества, да ускорят доставките и да дадат приоритет на дизеловото гориво.

Въпреки спада конфликтът в Близкия изток продължава да задържа цената на „Брент" над 100 долара за барел. Йеменските хуси поеха отговорност за съботната атака срещу международното летище в Рияд, при която загинаха 13 души, а над 300 бяха ранени. Саудитските власти съобщиха за пострадали и при нова атака срещу летището в неделя.

В събота Тръмп заяви, че САЩ обмислят да се присъединят към саудитските удари срещу хусите. Напрежението е част от по-широкия конфликт с Иран, започнал с военни действия на САЩ и Израел през февруари.

Допълнителен риск за петролните доставки представляват атаките срещу танкери в Ормузкия проток. Те заплашват възстановяването на износа от Близкия изток, наблюдавано през септември. През уикенда танкер беше ударен от дрон близо до място за закотвяне край Сохар, Оман, а друг беше повреден от неизвестен снаряд при преминаване през протока, съобщи Британската служба за морска търговия.

Междувременно „Голдман Сакс" повиши прогнозата си за цената на „Брент" през декември до 90 долара за барел при предишно очакване за 85 долара.

Анализаторите на банката, водени от Даан Струйвен, запазват основния си сценарий, според който приспособяването на доставките от Близкия изток постепенно ще доведе до поевтиняване на петрола. Те обаче предупреждават за значителен риск от нов скок на цените при ескалация на напрежението. Според оценката им рисковата премия е малко над 20 долара за барел.

Банката прогнозира, че през декември 2026 г. средната цена на американския петрол WTI ще бъде 81 долара за барел, а през 2027 г. - 73 долара. Според анализаторите WTI се търгува на необичайно ниска цена спрямо „Брент" заради високите транспортни разходи между САЩ и Европа.

В енергийния сектор „Шел", „Шеврон" и „Би Пи" работят за връщането на персонала и възстановяването на производството на платформите си в Мексиканския залив, след като ураганът „Исайас" достигна сушата рано в събота.