Нов концептуален Citroen 2CV дебютира на автосалона в Париж

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Citroen представи изцяло електрически концептуален модел, вдъхновен от легендарния 2CV на салона в Париж. Новият прототип пренася философията за достъпна и проста мобилност на оригиналното "пате" в ерата на модерните технологии, съчетавайки емблематичен ретро силует с нулеви емисии.

Екстериорът запазва историческите пропорции - силно извит покрив, покрити задни калници и навиващ се текстилен гюрук, но залага на модерни LED светлини и олекотени панели от рециклирани материали. Градският автомобил е с компактни размери (дължина 3.75 м, ширина 1.68 м, височина 1.55 м) и общо тегло под 950 кг.

Концептът се задвижва от електромотор с мощност 60 к.с. (45 kW), монтиран на предната ос. Автомобилът е оборудван с достъпна 30 kWh LFP (литиево-желязо-фосфатна) батерия, която осигурява пробег до 250 км по цикъла WLTP. Зареждането от 10% до 80% отнема 30 минути на DC бърза станция с мощност до 50 kW.

Интериорът е строго минималистичен и четириместен. Традиционното табло е заменено от стойка за смартфон, който поема функциите на мултимедия и навигация, докато най-важните данни се прожектират на предното стъкло. Комфортът на возене е гарантиран от ново поколение хидравлично окачване Advanced Comfort, проектирано да възпроизведе легендарния мек ход на оригиналния модел.

От Citroеn подчертават, че концептът не е просто демонстрация на дизайн, а реална визия за бъдещото портфолио на марката в сегмента на малките градски електромобили.



