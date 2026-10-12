Достъпът е през мобилното приложение My Fibank

Fibank (Първа инвестиционна банка) и Bitpanda Enterprise сключиха стратегическо споразумение за партньорство, което ще позволи на клиентите на Fibank да получат технически достъп през мобилното приложение My Fibank до услуги с криптоактиви, предоставяни от Bitpanda GmbH - австрийско дружество, лицензиран доставчик на услуги с криптоактиви.

Чрез това партньорство Fibank ще стане първата банка в България, която осигурява на своите клиенти интегриран достъп до търговия с криптоактиви. Te са активи – в дигитална форма и са различни от влогове и финансови инструменти, като за тях не се прилага гаранция или компенсиране. Поради това клиентите следва да се запознаят с характеристиките им и присъщите рискове.

Клиентите на Fibank, които подадат заявление и бъдат одобрени, ще могат директно в My Fibank, чрез интегрирания интерфейс на Bitpanda, да достъпват различни услуги с криптоактиви, всеки ден с възможност за минимална инвестиция от 1 евро. Интегрираното техническо решение ще позволи на клиентите на банката да проследяват и управляват своите криптоактиви заедно с останалите си финансови продукти чрез My Fibank.

„Финансовите навици на клиентите се променят и за нас е важно My Fibank да се развива заедно с тях. Партньорството с Bitpanda е естествена следваща стъпка в развитието на приложението като дигитална платформа, чрез която клиентите могат удобно да използват все по-широк кръг от финансови решения. За нас е особено важно, че тази нова възможност ще бъде реализирана с утвърден европейски технологичен партньор и при спазване на приложимите регулаторни изисквания“, коментира Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор на Fibank.

Услугите с криптоактиви ще се предоставят от Bitpanda. Достъпът до услугите ще зависи от приемането на потенциалния клиент от Bitpanda и от приложимите условия и критерии на дружеството. Интеграцията на инфраструктурата на Bitpanda допълва функционалностите, достъпни през My Fibank, и е следваща стъпка към превръщането на My Fibank в цялостна дигитална финансова среда, осигуряваща единен и мобилен достъп до банкиране, спестяване и инвестиционни решения.

„Дигиталните активи се превръщат в част от масовите финансови услуги, а банките играят централна роля в тази промяна. В Bitpanda Enterprise ние предоставяме необходимите за това инфраструктура и технологии. Заедно с Fibank прилагаме този модел на практика в България, като предоставяме достъп до криптоактиви на над един милион клиенти чрез банково изживяване, което те вече познават и на което имат доверие.“, заяви Надийм Ладки, Global Head of Bitpanda Enterprise.

Партньорството между Fibank и Bitpanda идва в момент, в който все повече банки в Европа търсят устойчиви и регулаторно съобразени решения, за да отговорят на нарастващия интерес към търговията с криптоактиви. В България и региона подобни предложения все още са ограничени, което позиционира Fibank като първата банка в България и сред първите кредитни институции в ЕС, които осигуряват чрез своите дигитални канали техническа възможност за достъп до потребителския интерфейс на Bitpanda, чрез който клиентите могат да използват предоставяните от Bitpanda услуги с криптоактиви.