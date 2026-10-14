За възрастните, които десетилетия са мислили в левове, първият импулс все още може да бъде бързо да умножат сумата приблизително по две. За децата обаче усещането колко струват закуската, билетът за кино или новата книга тепърва се изгражда директно в евро.

България прие единната европейска валута на 1 януари 2026 г. при фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева. До 8 август цените задължително се изписваха и в двете валути – преходен период, който даде време на потребителите да сравняват и постепенно да изграждат нов ориентир за стойността на парите.

А тази есен започна първата учебна година, в която еврото вече е естествената отправна точка за джобните, ежедневните покупки и спестяванията на децата.

Това е добър повод не просто да сменим валутата, в която им даваме джобни, а да поговорим с тях за нещо по-важно – как се управлява личен бюджет.

Не само „преди получаваше 20 лева, сега ще получаваш около 10 евро“, а: За какво трябва да ти стигнат тези пари? Колко искаш да отделиш за нещо по-голямо? Ако похарчиш половината още в понеделник, какво ще ти остане за петък?

Малки сметки, зад които обаче стои един от основните финансови принципи – парите са ограничен ресурс и всяко решение има значение.

Новата валута е добър повод подобни навици да започнат още по-рано

Ако една и съща вещ струва 12 евро на едно място и 16 евро на друго, не е необходимо детето първо да превръща двете цени в левове. По-важно е да види разликата и да прецени дали покупката си заслужава.

Ежедневието предлага десетки възможности за подобни упражнения: „Имаш 15 евро – как ще ги разпределиш до края на седмицата?“, „Ако отделяш по 5 евро всяка седмица, след колко време ще събереш 50?“, „Предпочиташ да си купиш това сега или да спестиш за нещо по-голямо след месец?“.

Така еврото престава да бъде абстрактно число и започва да означава конкретни избори.

50% за необходимото, 30% за желанията, 20% за бъдещето

Един лесен начин да обясним бюджетирането на по-големите деца е популярното правило 50/30/20.

Моделът е въведен през 2005 г. от американския сенатор Елизабет Уорън и дъщеря й Амелия Уорън Тяги в книгата All Your Worth. При него 50% от наличния бюджет се отделят за необходимите разходи, 30% за желания, а 20% за спестяване и финансови цели. Американското Consumer Financial Protection Bureau го използва и в свои образователни материали за ученици, като изрично уточнява, че това е ориентир, а не универсално правило за всеки бюджет.

При децата пропорциите естествено могат да се адаптират – те нямат наем или сметки за ток. По-важна е самата идея, че не всички пари са за харчене веднага.

Ако например детето разполага с 20 евро, може заедно с родителите да реши каква част да е за ежедневни нужди, каква за забавления, и колко да си остави за нещо, което иска да си купи в бъдеще.

На платформата за финансова грамотност на Банка ДСК #YoungPower децата и младежите могат да намерят материали за бюджетиране, разумно харчене и спестяване, както и калкулатор за планиране на личен бюджет по логиката на 50/30/20. Платформата вече е достигнала над 12 000 ученици, работи с повече от 25.0 училища и включва над 20 образователни материала.

От джобните към собствен бюджет

Джобните можем да дадем в брой. Но с порастването на детето банковата карта е практичен начин то да започне да управлява определена сума самостоятелно.

Банка ДСК предлага ДСК Старт за деца между 7 и 14 години. Сметката е на името на законния представител, а банковата карта – на детето. Родителят определя лимита, в който средствата могат да бъдат използвани ежедневно.

Така джобните могат да бъдат не просто сума за харчене, а практическо упражнение: Колко имам? Колко похарчих? Колко искам да ми остане?

През месец октомври при издаване на карта ДСК Старт, детето получава и 10-месечен абонамент за National Geographic Kids.

За тийнейджърите между 14 и 18 години ДСК Тийн е следващата стъпка към по-самостоятелно управление на личните средства.

А когато вече има конкретна цел, абстрактното „трябва да спестявам“ става много по-разбираемо.

Нов велосипед. Концерт. Лаптоп. Пътуване.

А в мобилното приложение DSK Mobile младежите, които имат ДСК Тийн могат да използват функцията „Касички“, с която да отделят средства за конкретни цели и да следят как се приближават към тях. В приложението могат да бъдат създадени до 10 отделни касички.

Валутата е нова. Добрите навици остават същите

Да знаеш с колко разполагаш. Да сравняваш, преди да купиш. Да различаваш необходимото от желаното. Да заделяш част от парите за бъдещето. И понякога да решиш, че дадена покупка може да почака.

Нито едно от тези умения не зависи от това дали джобните са в левове или евро.

И точно затова първата учебна година в новата валута може да бъде не просто период на адаптация към нови числа върху етикетите, а добър момент децата да започнат да изграждат отговорно отношение към парите.

Защото 10 евро сами по себе си не са нито много, нито малко.

Важно е какво можем да направим с тях сега и какво решаваме да оставим за утре.