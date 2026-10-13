По повод 26-ия си рожден ден BILLA кани своите клиенти да се включат в томбола с награди, които ще направят предстоящите празници още по-специални. Кампанията „Коледа във Виена с BILLA“ е валидна от 8 октомври до 4 ноември 2026 г. и превръща пазаруването в BILLA в шанс за награда:

• Пътуване до Виена: При покупка на стойност минимум 30 евро с BILLA Card с един касов бон, клиентите имат възможност да участват в томбола за Ваучер за туристически услуги на стойност 3000 евро от Usit Colours за празнично пътуване до австрийската столица.

• 600 ваучера за отстъпка при пазаруване в BILLA: При покупка на стойност минимум 10 евро с BILLA Card с един касов бон, клиентите имат възможност да участват в седмичните томболи за ваучери за отстъпка при пазаруване в BILLA.

Коледна Виена е голямата празнична награда

При покупка на стойност минимум 30 евро с BILLA Card с един касов бон, клиентите могат да участват в томболата за пътуване до Виена. Голямата награда е ваучер за туристически услуги на стойност 3000 евро от Usit Colours за пътуване до Виена. Австрийската столица е сред най-разпознаваемите европейски дестинации през зимата, а празничната украса, коледните базари и приказната атмосфера превръщат декемврийските дни в незабравимо преживяване. Изборът на дестинация не е случаен. Той връща към началото на историята на европейската верига супермаркети BILLA. През декември 1953-та година 36-годишният пианист Карл Влашек открива именно във Виена своя първи парфюмериен магазин. На площ от едва 40 кв. м. той предлага маркови продукти на ниски цени. Само седем години по-късно, през 1960 г., търговската мрежа на Карл Влашек вече включва 45 филиала, в които се предлагат и хранителни стоки.

600 ваучера за отстъпка за още по-приятно пазаруване в BILLA

Клиентите, които направят покупка в BILLA на стойност минимум 10 евро с BILLA Card с един касов бон, могат да се включат в седмична томбола за ваучери за отстъпка. В рамките на кампанията са предвидени четири седмични томболи. Във всяка от тях ще се разпределят 150 награди, от които: 20 бр. ваучери за 50€ отстъпка всеки, 50 бр. ваучери за 20€ отстъпка всеки и 80 бр. ваучери за 10€ отстъпка всеки, при следваща покупка в BILLA с BILLA

Card. Така BILLA прави празничната инициатива достъпна за повече хора и добавя още една причина ежедневното пазаруване да носи възможности за приятна изненада. Независимо дали клиентите избират продукти за дома, подготвят семейна вечеря или планират празничната трапеза, всяка покупка в рамките на кампанията, която изпълнява условието за минимална стойност, може да се превърне в шанс за награда. Участието в кампанията и в томболите се осъществява през мобилното приложение BILLA App. За целта клиентите трябва да разполагат с инсталирано мобилно приложение BILLA Aрр и създаден клиентски профил в него. В своя профил клиентите ще могат да проследяват броя участия, които са натрупали за съответните седмични томболи и за финалната томбола за голямата награда. Там ще се генерират автоматично и спечелените ваучери за отстъпка.

Рожден ден, който напомня за началото

„Рожденият ден на BILLA е повод да благодарим на нашите клиенти за доверието, с което са до нас вече 26 години. Искахме да отбележим този момент с награди, които носят истинско празнично настроение. За нас е важно да продължаваме да бъдем близо до хората и да им даваме още повече причини да избират BILLA всеки ден“, коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

BILLA е първата международна верига супермаркети, която навлиза на българския пазар. Компанията открива първия си магазин в София на 5 октомври 2000 г. Днес веригата присъства в 55 града в страната с над 170 магазина и продължава активно да развива своята мрежа от супермаркети.

Пълните правила за участие са достъпни тук: https://www.billa.bg/billa-card/svali-billa-app