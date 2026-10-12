Китай предлага по-строги правила за автомобилните дизайни, предвижда забрана на скрити дръжки и въртящи се седалки в движение

Китай предлага по-строги изисквания за изпитване и сертифициране на иновативни автомобилни конструкции, включително електронни управления, дръжки на врати, системи за взаимодействие между водача и автомобила и седалки с голям диапазон на движение. Проектът предвижда забрана на напълно скритите дръжки на вратите, сгъваемите и гъвкавите дисплеи, както и използването на въртящи се и т.нар. „безтегловни" седалки по време на движение.

Проектът е разработен съвместно от Министерството на промишлеността и информационните технологии, Министерството на обществената сигурност, Министерството на екологията и околната среда и Държавната администрация за регулиране на пазара. Ако бъде приет, новите правила ще влязат в сила на 1 януари 2027 г.

От тази дата производителите, кандидатстващи за одобрение на нови модели, ще трябва да предоставят допълнителна техническа документация за иновативните конструкции. Модели, които не са преминали необходимите изпитвания или са представени с неверни данни, няма да получават одобрение. Производителите на вече одобрени автомобили ще трябва да внесат допълнителните технически параметри и документи за проверка до 1 юли 2027 г.

Проектът предвижда по-строги изпитвания за надеждност и издръжливост, здравина на конструкцията, надеждност на софтуера, устойчивост на различни условия на околната среда, отопление и охлаждане, защитни функции и уплътняване. При разработването на нови модели производителите ще трябва да анализират възможните откази при сложни експлоатационни условия и екстремни ситуации. Конструкции, които не отговарят на стандартите за безопасност, няма да могат да бъдат използвани. Основни функции като управлението на светлините и чистачките трябва да запазят физическите си бутони или превключватели.

Китайската асоциация на автомобилните производители подкрепи проекта и призова индустрията да повиши безопасността на автомобилите. Според организацията бързото навлизане на електрификацията и интелигентните технологии създава рискове, когато иновативните решения се налагат за сметка на безопасността, а изпитванията и проверките са недостатъчни.

Необходимостта от по-строг контрол беше подчертана и от поредица изтегляния на автомобили от пазара. Според информация на Държавната администрация за регулиране на пазара, публикувана на 21 август, няколко производители, сред които Chery, Geely, XPeng, Leapmotor, Tesla и Xiaomi, изтеглят модели заради проблеми с механичните аварийни механизми за отваряне на вратите отвътре. При някои от тях аварийните механизми са в цвят, сходен с този на интериора, което затруднява откриването и използването им.