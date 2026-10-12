Омбудсманът Делчева организира международна конференция за изкуствения интелект

Омбудсманът Велислава Делчева организира международна конференция, посветена на въздействието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции. Форумът ще се състои на 13 октомври от 9,30 ч. в зала „Роял 1" на хотел „Балкан Палас" (Шератон) в София, а в откриването ще се включи и хуманоидът Робърт, създаден от инж. Методи Димитров.

В конференцията ще участват зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова, председателят на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев, българският съдия в Европейския съд по правата на човека проф. д-р Диана Ковачева, ректорът на Академията на МВР старши комисар проф. д-р Илин Савов, проф. Ирина Цакова – член на Консултативния форум на Европейската комисия и на Съвета по ИИ, и Борислав Петров – изпълнителен директор на INSAIT, както и други представители на институции и експертната общност, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Целта на форума е да представи практически методологии и инструменти, чрез които правозащитните институции да наблюдават въздействието на системите с изкуствен интелект върху основните права. Така ще се подпомогне работата им при оценката на рисковете за гражданите и при гарантирането на прозрачност, отчетност и недискриминация при използването на ИИ.

В дискусиите ще се включат още омбудсманът на Латвия Карина Палкова, Карол ван Баселаре от Междуфедералния център за равни възможности на Белгия и Елена Чернева, зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация. Заместник-омбудсманът на Чешката република Вит Александър Шорм ще отправи видеообръщение към участниците.

Специално внимание ще бъде отделено на практическите модели за ефективно наблюдение на въздействието на изкуствения интелект върху основните права. Ще бъдат представени инструменти като контролен списък за оценка на въздействието върху основните права, както и процедури и специализирани инструменти за наблюдение.

Към тази част от програмата ще се присъединят председателят на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов, д-р Татяна Новосьолова и Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията, както и държавни експерти от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Във форума ще участват също юристи, правозащитници, ръководители и експерти от държавната администрация. Сред тях са представители на Консултативния конституционен съвет към омбудсмана, академичните среди, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта и съобщенията, Централната избирателна комисия, Комисията за финансов надзор, Българската народна банка, Комисията за защита на потребителите, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Изпълнителната агенция „Морска администрация" и летище „Васил Левски" – София.

В конференцията ще се включат още представители на Българския център за нестопанско право, Българския хелзинкски комитет, УНИЦЕФ и други организации.

Събитието е водещ форум по европейския проект SGA-CERV-2026-03 „Ombuds Oversight for Rights in the AI Era", който се изпълнява от Омбудсмана на Република България по програмата за преразпределяне на средства към националните институции по правата на човека на ENNHRI за 2026 г. Проектът получава финансова подкрепа от Европейския съюз по програма „Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).