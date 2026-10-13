Викингски крал, обединил Дания и Норвегия, вдъхновил името Bluetooth

Технологията днес се използва от милиарди устройства по цял свят

Всеки ден милиони хора свързват телефона си със слушалки, часовник или лаптоп само с едно натискане на екрана. Технологията Bluetooth е толкова позната, че рядко се замисляме откъде произлиза името ѝ. Тя обаче няма нищо общо със съвременните устройства, а идва от викингите в Дания отпреди повече от 1000 години.

Името принадлежи на Харалд Гормсон, датски крал от Х век, известен с прозвището Блутут (Bluetooth - на английски, на старонорвежки Blatonn, означава “син” или развален зъб). Едно от най-значимите постижения на Харалд е покръстването на Дания, което се смята, че е станало около 965 г. Той управлявал в период, когато държавата все още не била централизирана. Дотогава голяма част от Северна Европа била разделена на по-малки територии, управлявани от местни владетели.

Християнството дало на Харалд възможност да укрепи властта си, да затегне връзките с християнска Европа и да спомогне за обединяването на зараждащата се държава.

“Това е изграждането на датската държава след 200 години викингска епоха, през които северняците е трябвало да се учат много бързо. Те се запознават с различните форми на политика в Европа, с това какво може да им даде християнството и какво означава да централизираш властта в една държава”, казва Адам Бак, куратор в центъра и музея “Кралете на Йелинг”.

В малкия датски град Йелинг, който бил центърът на властта на Харалд, днес стоят два рунни камъка, свързани с историята на династията му. Върху по-големия, издигнат по нареждане на краля, пише, че той “спечелил за себе си цяла Дания и Норвегия и е

направил датчаните християни”

Надписът показва амбициите му да обедини региона.

Харалд бил син на крал Горм, владетел на земите около Йелинг в Ютланд, полуостров в Дания. Баща му издигнал по-малкия и по-стария от двата камъка в памет на съпругата си Тира. Смята се, че върху него за първи път в Дания е записано името на държавата.

“Наричаме го акт за раждане на Дания”, казва Ан Хавгорд Микелсен, която е родена в Йелинг.

Днес градът има едва около 4000 жители, но по времето на Харалд Блутут той бил център на властта. Първоначално селището е било езическо гробище, но по време на неговото управление Йелинг се превърнал в място, където езическите и християнските традиции се преплитат, пише Би Би Си.

През 1994 г. могилите, рунните камъни и църквата в Йелинг стават първият обект в Дания, включен в списъка на ЮНЕСКО за световното наследство. В музея “Кралете на Йелинг” интерактивни експозиции разказват за прехода от викингските вярвания към християнството, а двата рунни камъка, наричани “кръщелният камък” и “актът за раждане” на Дания, са изложени под защитно стъкло.

Една от големите цели на Блутут е Норвегия, но преди да установи властта си, там управлявал неговият племенник Харалд Графелд, известен като Сивата пелерина. Блутут го поканил в Дания, където Графелд бил убит. През 970 г. след смъртта му нахлул в Норвегия, поставил свой човек начело на страната и наложил данък върху местното население. Опитал се да наложи и християнството, както вече бил направил в Дания, но без успех, пише National Geographic.

Общата власт не превръща двете страни в една държава, но за известно време значителна част от Норвегия попада под влиянието на датския крал. И точно това впечатлява американския инженер Джим Кърдах. В края на 90-те години инженери от компании като Toshiba, IBM, Nokia, Intel и Ericsson разработвали нова технология, която да позволява свързването на устройства от различни производители. Те

имали нужда от кодово име за разработката си

Джим Кърдах работил в Intel заедно с шведски инженери, когато започнали да си говорят за викингите. Заинтригуван, Кърдах се задълбочил в книга за историята, която днес е изложена в “Кралете на Йелинг”, бил впечатлен от краля, който обединил Дания и Норвегия, точно както новата технология можела да обедини различни устройства.

Кодовото име изтекло, преди да бъде подготвено официалното прессъобщение, и останалото вече е част от историята на технологиите.

“Хората от PR отдела мразеха името, защото го свързваха с лоша зъбна хигиена. Бяха много притеснени и имаха всякакви други предложения, които по-добре обясняваха какво представлява продуктът, но бяха и много по-скучни. Bluetooth се наложи, защото името беше толкова отличително”, разказва Бак.

Познатото синьо лого на Bluetooth също е препратка към викингския крал. Емблематичният символ съчетава две руни, които отговарят на буквите H и B в чест на Харалд Блутут.

С други думи, върху милиарди телефони, слушалки, автомобили и компютри стои комбинация от руни, използвани в Скандинавия преди повече от 1000 години.

През 2023 г. по случай 25-годишнината от внедряването на технологията Кърдах и други нейни създатели посещават Йелинг. Те на шега се извиняват за това, че са използвали името на Харалд

без негово разрешение

Музеят от своя страна приел извинението и им дал разрешение да продължат да го използват през следващите 1000 години.

“Харалд обичал да се хвали. Мисля, че много би се радвал да знае, че днес милиарди хора произнасят името му всеки ден”, твърди Бак.

Технологията Bluetooth е толкова позната, че рядко се замисляме откъде произлиза името.