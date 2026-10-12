Радев: България е готова да насърчи инвестиции с висока добавена стойност

България е готова да насърчи инвестиции, които носят висока добавена стойност и внедряват успешни бизнес модели в българската икономика. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с американска бизнес делегация, организирана от посолството на САЩ у нас.

Разговорът е част от усилията за нов импулс в двустранното икономическо сътрудничество и привличането на повече американски инвестиции в България. В делегацията участват компании от сферите на сигурността, високите технологии, отбраната, енергетиката и други сектори. В срещата се включи и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, съобщиха от Министерски съвет.

Румен Радев подчерта, че България има реален капацитет да участва активно в развитието на индустриите на бъдещето и се стреми да се утвърди като важна част от производствените вериги във високотехнологичния сектор.

По думите му в страната вече активно се развиват компании в областта на електрониката, високите технологии, космическата и отбранителната индустрия, които търсят международни партньори.

Премиерът акцентира и върху потенциала на научните изследвания и иновациите. В България функционира първият в региона Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии, който привлича български и международни учени и вече има съществени постижения в областта на изкуствения интелект.

Развитието и разширяването на инфраструктурната свързаност също създават възможности за успешни партньорства, посочи още Радев. Той открои транспортната, логистичната, енергийната и дигиталната инфраструктура като направления с потенциал за сътрудничество.

Премиерът подчерта и значението на политическата стабилност в България, която според него е гарантирана от настоящото правителство. Той заяви, че кабинетът има желание да продължи да развива и задълбочава стратегическото партньорство със САЩ в различни области.