Спортен концепт на Alpine по случай 70 г. от оригинала

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Alpine A310 Vision представи на салона в Париж зашеметяващ изцяло електрически концептуален автомобил.

Моделът представлява модерна, ретро-футуристична интерпретация на емблематичното спортно купе Alpine A310 от 70-те години на миналия век и отбелязва подобаващо 55-ата годишнина на оригиналната 4-цилиндрова версия и 50-ата годишнина на модификацията с V6 двигател.

Изграден е върху новата модулна Alpine Performance Platform (APP), която ще послужи за база на бъдещите електрически спортни модели на марката (включително наследника на A110).

Купето предлага полупрозрачен покрив тип "балон", през който се виждат спортни седалки с органични форми в стил color block и физически бутони, вдъхновени от висококачествените Hi-Fi аудио системи от миналото.

Марката подчертава, че A310 Vision е създаден единствено като свободна дизайнерска студия с цел да покаже креативния потенциал на новата платформа, без да има потвърдени планове за директно серийно производство.