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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23720601 www.24chasa.bg

Smart Fortwo вече има електрически наследник

Георги Луканов

[email protected]

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Новият електрически smart #2. Снимка: smart

Изцяло електрическият Smart #2 направи своя официален световен дебют на автосалона в Париж. Моделът бележи дългоочакваното завръщане на марката към нейните корени - компактните двуместни градски автомобили, явявайки се директен наследник на емблематичния Smart Fortwo.

Новото поколение е съвместна разработка между Mercedes-Benz (за дизайна) и Geely (технологичната платформа). Базовата цена за европейския пазар ще започва от около 19 990 евро.

Дължината на колата е едва 2,75 метра, което я прави перфектна за маневриране и паркиране. Електромоторът е разположен на задната ос, осигурявайки мощност от 60 kW (82 к.с.) и 130 Nm въртящ момент. Максималната скорост е ограничена на 140 км/ч.

Моделът е оборудван с 35,8 kWh LFP батерия, която осигурява реален градски пробег от около 300 км.

Новият електрически smart #2. Снимка: smart

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