Франция vs. Китай на автосалона в Париж

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От 12 до 18 октомври 2026 година изложбеният център Paris Expo Porte de Versailles се превръща в арена за бъдещето на автомобилната индустрия. Тази година се очертава сблъсък под наслов "Франция срещу Китай".

Организаторите на 91-ото издание на Mondial de l'Auto очакват над 500 000 посетители, които ще могат да разгледат продуктите на повече от 60 автомобилни марки с над 100 изложители, разположени в 5 огромни зали.

Потвърдени са поне седем изцяло нови модела като световни премиери, придружени от доста европейски дебюти.

Има обаче и много отсъстващи. Най-изненадващото отсъствие е това на BMW и дъщерната марка Mini. Баварците се отказаха, за да пестят пари.

Изложението е бойкотирано от почти всички големи японски брандове. Няма да присъстват Toyota, нейният премиум бранд Lexus, както и Nissan, Mitsubishi, Mazda и Suzuki.

Британските луксозни марки (JLR): концернът Jaguar Land Rover изцяло пренебрегва френския автосалон. В Париж няма да видите нито автомобили на Jaguar, нито на Land Rover.

В списъка на изложителите липсват и спортните марки като Porsche, Ferrari, Maserati, McLaren и Lamborghini.

Европейският отговор срещу китайската вълна е с френските домакини от Renault Group и Stellantis, които залагат на достъпната електрификация и възраждането на легендарни концепции.

Сред европейските премиери най-силно се открояват иновативният кросоувър Dacia Striker, новото поколение на достъпната Dacia Spring, ретро направеният градски електромобил Citroen 2CV, премиум кросоувърът DS N7, горещият хечбек Peugeot e-208 GTi, както и германският отговор в лицето на супер-ефективния Audi A2 e-tron.

От другата страна застават точно 20 китайски марки, готови да пренапишат правилата на европейския пазар. Това е рокордно участие на китайски компании на европейско автомобилно изложение. Сред участващите от Китай марки са Aito, BYD, Changan, Chery, Denza, Forthing, Foton, GAC, Geely, Jaecoo, Leapmotor, Li Auto, Lotus, Lynk & Co, Maxus, Omoda, Smart, Xpeng и Zeekr.

Китайското присъствие демонстрира технологично превъзходство чрез няколко ключови модела. Големият акцент пада върху Geely Monjaro EM-i – plug-in хибриден кросоувър с 409 к.с. и смесен пробег от 1100 км, създаден изцяло за експорт извън Китай. Веднага след него се нарежда първото комби на бранда Lynk & Co 07 GT, предлагащо 523 к.с. и внушителен 95-инчов head-up дисплей с добавена реалност. Изключителен интерес предизвиква и петместният електрически кросоувър Li Auto i6, който идва в Европа като настоящ бестселър в родината си със своите 536 к.с. във версията 4x4.

Технологичната офанзива се допълва от Xpeng G9L - огромен 5,1-метров кросоувър с три реда седалки за европейския пазар, който ще се сглобява в Австрия и чиято версия с удължен пробег (EREV) обещава феноменалните 1602 км автономност.

Луксозният сегмент се доминира от чудовищния Zeekr 9X, развиващ до 1381 к.с. в тримоторния си вариант, и масивния семеен SUV Leapmotor D19, който използва 1000-волтова архитектура за бързо зареждане и ускорява до 100 км/ч за 3,94 секунди благодарение на своите 724 к.с.

Накрая, но не по важност е и Smart #2 - стилизиран от Mercedes-Benz двуместен наследник на култовия Fortwo, който предлага 336 км пробег на цена под 20 000 евро.