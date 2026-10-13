Alfa Romeo представи визия за бъдещите си модели

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Alfa Romeo показа на салона в Париж нова концепция, която трябва да показва визията на бъдещите модели на италианската марка.

Cuorerosso има електприфициран мощен бензинов 2,9-литров V6 двигател, който има два турбокомпресора.

Cuorerosso е автомобил с 2+2 места, кото е дълъг 4,70 метра, широк 1,98 метра, висок 1,33 метра и има междуосие от 2,93 метра. Размерите му са еквивалентни на тези на Giulia.

Целта е бъдещите големи модели на марката да бъдат базирани на модерна платформа, която ще им позволи да бъдат дълги 4,70 метра и повече.

Alfa Romeo Cuorerosso Concept Car. Снимки: Alfa Romeo

Вътре Cuorerosso е модерен, но запазва елементи от миналото на компанията. Кормилната система е с технология steer by wire, което означава, че няма механична връзка между волана и предните колела.

Воланът е сплескан, за да се улесни видимостта към арматурното табло, което е модерна интерпретация на традиционния cannocchiale (бинокъл) на Alfa Romeo.

Cuorerosso има система за задвижване на всички колела, нещо, което се очаква да присъства в производствения модел, а въртящият момент на V6 двигателя ще се предава към тях чрез автоматична трансмисия.

Всъщност, задвижващият вал ще бъде изработен от въглеродни влакна, за да остане сравнително лек и да издържа на натоварване. Въпреки факта, че двигателят му ще бъде с двойно турбокомпресор и ще има хибридна система, теглото на серийния автомобил ще бъде около 1750 килограма.