Управителният съвет на Българската народна банка официално даде своето разрешение за преобразуването на „Токуда Банк“ ЕАД чрез вливане в Българо-американска кредитна банка АД. Това решение е ключово в процеса по стратегическо обединение на двете финансови институции, като изпълнява последното и най-важно регулаторно изискване.

Процесът по вливането започна в началото на лятото и премина през всички задължителни етапи. През юни Комисията за финансов надзор даде своето одобрение на Договора за преобразуване, сключен между БАКБ и Токуда Банк ЕАД на 09.06.2026 г., като договорът беше обявен в Търговския регистър на 21.07.2026 г., а акционерите на БАКБ и Токуда банк одобриха вливането през септември.

Предстои вписването на преобразуването в Търговския регистър, с което ще възникнат правните последици на вливането. Веднага след това ще започне същинската техническа интеграция, планирана за ноември 2026 г. Целта на екипа на БАКБ е процесът да премине максимално гладко и неусетно за потребителите.

Обединената институция ще предложи на клиентите на Токуда Банк много по-богата палитра от продукти, дигитални услуги, по-широка клонова мрежа, достъп до европейско финансиране и иновативни финансови продукти, с акцент върху зеленото и устойчиво финансиране.

На корпоративните сайтове на БАКБ и Токуда Банк вече функционира специална споделена страница „Токуда Банк - вече част от БАКБ“ със секция „Въпроси и отговори“. Там потребителите – корпоративни, инвестиционни и индивидуални клиенти на Токуда Банк – могат да намерят пълна информация за всичко, което ги интересува относно депозити, инвестиции, сметки, кредити и карти.

До настъпването на финалната техническа интеграция през ноември, клиентите ще продължат да бъдат обслужвани по досегашния начин, като всяка следваща стъпка и промяна (като нови IBAN номера или подмяна на карти) ще бъде комуникирана своевременно и индивидуално с всеки клиент.