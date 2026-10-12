3,7 млн. българи могат да работят, но трябва да хранят още толкова (Графика)

За последните десет години броят на хората в трудоспособна възраст у нас намаля с 12,5%

Всеки 100 сънародници в пенсия са заместени от 75 младежи, които сега започват да се трудят

Населението на България е намаляло с нови 14 153 души през миналата година, т.е. с цял един град с размерите на Севлиево. Към края на 2025 г. постоянно живеещите в страната са били 6 423 207. Това показват окончателните демографски данни за 2025 г., които НСИ публикува в понеделник.

За последните десет години сме се стопили с 9,56%. По-обезпокоителното обаче е, че за същия период делът на хората в трудоспособна възраст е намалял още по-драстично - с 12,5%. При това, независимо че горната граница на тази възраст, която съвпада с пенсионната, се е увеличила през това време с малко и вече е 64 години.

През 2025 г. броят на българите в трудоспособна възраст е 3 764 842 -

58,6% от цялото население

С други думи, половината българи са в състояние да работят, но трябва с труда си да хранят още толкова. Ако се вземат предвид действително работещите, картината на пазара на труда е още по-лоша. През 2025 г. според данните на НОИ, които са цитирани от НСИ, всички наети, самоосигуряващи се, собственици на фирми и помагащите в семейния бизнес, както и работещите на граждански договори са били 3,037 млн. души. Те намаляват за последния десетгодишен период с 6,9%.

Прави впечатление, че от 2023 г. насам броят на хората в трудоспособна възраст леко се покачва, което вероятно се дължи на рекордно големия механичен прираст. Но това не променя общата картина - у нас има устойчиво и трайно намаляване на хората в трудоспособна възраст, както и на броя на действително работещите. Това се дължи преди всичко на намаляването на младите, които излизат на пазара на труда, а не толкова на тези, които го напускат (виж инфографиката).

НСИ наблюдава и т.нар. коефициент на демографско заместване, т.е. колко млади хора навлизат всяка година на пазара на труда на всеки 100 души, които се пенсионират и го напускат.

Към 31 декември 2025 г. този коефициент в България е 75, т.е. срещу всеки 100 човека, които се пенсионират, има 75 младежи, които започват трудовия си път.

Най-благоприятна е стойността на този показател в столицата - 99. В Сливен е 96, а във Варна - 89 лица. Най-нисък е този показател в областите Кърджали - 46, Смолян - 49, и Силистра, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 55, влизащи в нея.

България не е някакво изключение -

подобна е картината в цяла Европа

Според Евростат дори средният показател на ЕС е сходен с този на България. За трудоспособна възраст се смята тази между 15 и 64 години и данните сочат, че средно в ЕС населението в тази възраст е 63,6% от цялото, докато у нас е 58,6%. Ако възрастта се стесни само до хората между 20 и 64 г., средно в ЕС това прави 58,3% от цялото население.

Европа като цяло също се бори с процеса на застаряване на населението, като има само няколко изключение - държави и дори само градове, в които делът на младите хора на пазара на труда е много висок. Такива са например Копенхаген, Люксембург, Швеция, Ирландия, т.е. все държави, които имат специална политика да привличат млади работещи хора. Но във Франция, Италия и дори в Германия положението е същото като у нас.

Прогнозите на Евростат за следващите десетилетия показват само

задълбочаване на сегашните негативни тенденции

Например делът на хората в активната възраст между 20 и 64 години в ЕС ще се срине от сегашните 58,3% до едва 49,7% в по-дългосрочен план до 2050 г. Това означава, че за пръв път работещите ще бъдат по-малко от издържаните от тях деца и пенсионери.

А делът на младите хора ще продължи да намалява. Например тези между 15 и 29 години ще бъдат едва 14,9% от цялото население през 2050 г. Основното изключение е Германия, където в над 24 региона се очаква ръст на младото население с над 30% вследствие на вътрешна и международна миграция.

В резултат на всичко това ще има и покачване на средната възраст, която дотогава ще се увеличи с близо 4 години, достигайки 50 години и 1 месец.

Най-остри процеси по намаляване на населението и застаряване се очакват по източните и южните граници на ЕС. Латвия, Литва и Полша ще загубят около една трета от гражданите си. България се нарежда на 5-о място по прогнозиран спад в общото население.

Въпреки че през 2025 г. средната продължителност на живота у нас се е повишила с три месеца, за да достигне 75 години и малко над 8 месеца,

продължаваме да сме на второ място по най-кратък живот

след Естония. От данните излиза, че България напълно е преодоляла големия бум на смъртността покрай ковида. За миналата година броят на умрелите намалява за пореден път с нови 1,2% и коефициентът на обща смъртност е 15,5 промила. Но броят на живородените деца намалява още по-силно - с 6% за една година, и коефициентът на обща раждаемост е 7,8 промила.