Криза с моторните масла, опасност от ментета

Глобалната енергийна криза, предизвикана от войната в Близкия изток и блокадата на Ормузкия проток, нанесе тежък удар и по снабдяването със смазочни материали.

Докато всяка сутрин гледаме със свито сърце цените на бензина и дизела по бензиностанциите, друга драма се разиграва под капаците на автомобилите.

Моторното масло е в критичен недостиг, цените в сервизите и магазините скочиха с 20 до 30% само за броени седмици, а дистрибутори в Щатите започнаха официално да ограничават продажбите и да въвеждат квоти.

Дори ако утре стане чудо и корабоплаването в Персийския залив бъде напълно възстановено, логистичният хаос и щетите по специализираните рафинерии са толкова големи, че нормализирането на пазара ще отнеме месеци.

Експертите от бранша предупреждават, че бързото поскъпване и липсата на оригинални брандове (като Castrol, Mobil 1, Total) вече отварят вратата за масово навлизане на фалшиви масла на пазара. Най-честата измама в момента е наливането на евтино минерално масло (15W-40) в туби, етикетирани като скъпа синтетика (5W-30).

Употребата на такъв компромисен продукт в модерен двигател може да доведе до запушване на филтъра за твърди частици (DPF) и фатална повреда на турбокомпресора още след измиването на първите 2000 километра.

В САЩ търговските гиганти бяха принудени да реагират на полупразните складове. Американският дистрибуторски лидер Costco официално ограничи количествата моторно масло, които един клиент може да закупи наведнъж. Вериги като Walmart и AutoZone също вдигнаха рязко цените на продуктите и услугите по смяна на масло, за да овладеят така характерното за американското общество презапасяване.

Проблемът не е просто в липсата на логистика, а в дефицита на т.нар. базови масла от Група III (Group III base oils). Това е ключовата съставка за производството на съвременните синтетични масла.

Още през пролетта на 2026 г. Асоциацията на независимите производители на смазочни материали (ILMA) предупреди, че запасите от тази суровина в разпределителните центрове извън Близкия изток започват драстично да намаляват.

Последиците вече се усещат по джоба на крайния потребител.

Кризата удря най-силно собствениците на по-нови, икономични и хибридни автомобили. Причината е, че техните двигатели изискват специфични синтетични масла с изключително нисък вискозитет.

Търговци и производители (сред които Toyota и Nissan) започнаха да съветват дилърите си временно да преминават към по-гъсти деривати като компромисен вариант, за да не останат автомобилите на трупчета.

Освен това рафинериите в момента печелят много повече от производство на авиационно гориво и дизел, поради което съзнателно намаляват производството на автомобилни масла.

Експертите съветват шофьорите, на които им предстои техническо обслужване през следващите три до четири месеца, да не чакат последния момент, а да си осигурят нужното масло предварително. В никакъв случай обаче не се препоръчва отлагане на смяната извън предписания пробег, тъй като ремонтът на блокирал двигател ще струва в пъти по-скъпо от предплатеното скъпо масло.

Дори утре да бъде подписано трайно споразумение за спиране на огъня в Залива, пазарът няма да се успокои веднага. Според експертите от Independent Lubricant Manufacturers Association (ILMA) натрупването на забавени поръчки, физическите щети по рафинериите и застрахователните хаоси с танкерите ще поддържат кризата поне до средата на 2027 г.