И сиренето с много вода става менте, отива на щанда с ония работи

Кашкавал ще се прави само от българско мляко, пишат нова дефиниция за имитиращи продукти

Продукт с повече от 58% вода вече няма да може да се продава като бяло саламурено сирене. Както млечните имитиращи продукти с палмова мазнина не могат да носят наименованието “сирене”, “кашкавал” или друго подобно, така и в този случай такава храна ще трябва да бъде обозначавана като “саламурен млечен продукт”. Идеята е още на щанда потребителят да разбира, че не купува сирене по действащия стандарт.

В момента наредбата за млечните продукти допуска категорията “сирене с повишено водно съдържание”. Министерството на земеделието обаче предлага тя да отпадне, като едновременно с това се затегне изискването към самото българско сирене. Допустимото водно съдържание се намалява от 60 на 58%, а минималното съдържание на сухо вещество се увеличава от 40 на 42%. Новите изисквания все още се обсъждат, но предстои скоро да бъдат пуснати за обществено обсъждане.

Иначе казано, ако един продукт съдържа повече от 58% вода, той вече няма да се нарича “сирене”. Това

не означава, че производството се забранява

- той просто ще трябва да бъде продаван под друго наименование и с ясно обозначение върху етикета. “По този начин държавата цели да прекрати практиката потребителите да купуват вода под формата на сирене, без това да забранява производството на подобни артикули, стига те да са ясно и коректно етикетирани”, обясни пред “24 часа” зам.-министърът на земеделието Крум Неделков. По думите му с предвиденото технологично отклонение от 2% реалното водно съдържание на сиренето ще може да достига максимум 60%. Но съществената разлика идва от това, че в момента се позволява на щандовете да има сирене с 62-63% и дори по-голямо съдържание на вода, което не може да се нарече сирене. Според Неделков с промяната в наредбата ще се изпълни изискването на европейското законодателство и международния Codex Alimentarius, който урежда точните пропорции.

Новите изисквания няма да доведат до съществено поскъпване за потребителите -

очакваното отражение върху крайната цена е между 0,03 и 0,5%.

“Мислехме да отпадне изцяло тази категория, но в крайна сметка има такива продукти, произвеждат се, намират се купувачи и за тях”, обясни зам.-министърът.

Работната група планира и промяна в дефиницията на имитиращите продукти. Сега такива са тези, които не съдържат някоя от оригиналните млечни съставки или те са подменени. Ще бъде добавено, че

за имитиращ продукт се счита този, при който една или няколко съставки са частично или изцяло подменени

От бранша са категорични, че това е изключително важна конкретизация, която премахва съществуващ законодателен вакуум. “Целта е в крайна сметка да повишим прозрачността на пазара, да се защитят потребителите и да утвърдим добрите производствени практики в нашия млечен сектор”, уточни Неделков.

Важни изменения се предвиждат и при изискванията за кашкавала, като целта е да се запазят традиционните му характеристики и технология на производство. Според новата дефиниция, предложена от земеделското министерство и по която има най-голям консенсус, кашкавалът ще трябва да се произвежда чрез непрекъснат процес - започва с термична обработка на млякото и завършва в рамките на работния ден. Тоест

няма да се допуска използването на междинни продукти

като калиата, сиренина или други полуфабрикати, а само българско мляко. Това е съществена промяна за част от производителите, тъй като в момента на пазара има продукти, при които се използва внесена суровина, която се подлага на изваряване и се получава кашкавал. След сериозна дискусия по темата и съпротива от страна на преработвателите се е стигнало до решението такова производство да не се забранява.

“Обсъждахме варианти, по които тези предприятия да продължат да произвеждат продукти от полуфабрикати, но

те няма да се наричат кашкавал

Още търсим определението, защото има доста голяма дискусия”, обясни Неделков. Работната група се е спряла на няколко варианта - “млечен продукт от полуфабрикат” или “кашкавал от полуфабрикат”. Един от вариантите е, ако бъде запазено наименованието “кашкавал”, надписът “от полуфабрикат” да бъде със същия размер на шрифта, за да е ясно за потребителя от каква суровина е произведен продуктът. Целта е да има повече информираност и прозрачност за потребителите, категоричен е зам.-министърът на земеделието.

Всъщност калиатата (промишлен полуфабрикат, получен след подсичане на млякото - бел. ред.) не е проблем. Това не е опасен или некачествен продукт, подчертават производителите.

Внася се основно от Нидерландия, Полша, Латвия и Германия - държави с голямо производство на мляко.

Проблемът идва от начина, по който тя се използва, обяснява Владислав Михайлов - председател на Националната асоциация на млекопреработвателите. “Ако калиатата е от качествено мляко и производството на кашкавала продължи по оригиналната технология, тоест с водно изпарване, няма проблем да бъде използвана”, обяснява той.

По-различна е ситуацията при сухото изпарване, защото могат да се слагат допълнителни съставки

Производството на оригинална калиата започва със сурово мляко. То се подгрява до около 32-34 градуса, подсирва се, нарязва се и се отцежда. Така се получава сиренина, наричана калиата. При традиционната технология процесът продължава с водно изпарване при температура около 70-72 градуса. След това продуктът се формува, охлажда се и зрее. При сухото изпарване температурата е над 80 градуса и могат да бъдат влагани различни соли, суроватъчни и други белтъци. Според производителите това вече е друг продукт и не трябва да носи името “кашкавал”.

Остава обаче въпросът как точно ще се контролира това. Ако на пазара има продукт, произведен от калиата, трудно може да се установи дали е преминал през водно, или през сухо изпарване, поради което този въпрос остава дискусионен и се търси най-правилното решение. В момента за използването на калиатата има и икономическа причина. Когато предприятията купуват готова калиата, част от разходите за производство на сиренината вече са направени в държавата, от която е внесена. Спестяват се разходи за пастьоризация, охлаждане, подсирване и отцеждане. Големите европейски предприятия, които произвеждат калиата, работят с огромни количества мляко и висока степен на автоматизация. По тази причина цената може да бъде с около 10-15% по-ниска от разхода за производството на сиренина от мляко в България. Това обаче не означава, че целият кашкавал е с 10-15% по-евтин, тъй като суровината е само част от крайната стойност. Според производителите тя формира около 50-60% от себестойността на кашкавала. При еднакви други условия това означава, че кашкавалът, произведен от калиата, може да бъде с около 7-10% по-евтин.

Ако бъде прието да се произвежда само от сурово мляко, цената му вероятно ще се повиши

По оценка на производителите това може да бъде с около 5-7%, макар че точният ефект зависи от редица други разходи.

Михайлов допълва, че браншът приема добре предложението сиренето с над 60% вода да се продава като отделен продукт. Още повече че това намаление от 2%

нямало да доведе до реална разлика във вкусовите и хранителните качества

“Ние искаме да се придържаме към Codex Alimentarius, в който е записано, че сиренето трябва да има 40% сухо вещество и 60% вода. Това е общопризнат стандарт. Не ми се иска да правим някакви опити и странни действия в нещо, което ще се отрази на цялата индустрия”, заяви Михайлов.

Ако промените в наредбата бъдат приети, се очаква да влязат в сила до края на годината. За производителите ще бъде предвиден гратисен период от около 6 месеца, през който да адаптират технологиите си, да приведат производството си в съответствие с новите изисквания и да изразходват наличните опаковки.