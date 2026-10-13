За да има повече прясно месо директно от фермата, облекчават изисквания за клане на животни (Графика)

Контролът ще се извършва и от регистрирани ветеринари, а не само от официалните на БАБХ

При по-облекчени условия животновъдите да могат да колят животни директно във фермите си, като за целта трябва да отговорят на минимални изисквания за помещението, а контролът да се извършва и от регистрирани ветеринарни лекари, а не само от официалните ветеринари на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Това предвиждат подготвяни промени от земеделското министерство в действащата наредба за изискванията към производството на храни от животински произход в кланични пунктове.

Зам.-министърът на земеделието Крум Неделков.

Правим изменения, за да облекчим условията за клане в самите животновъдни обекти, обясни пред “24 часа” зам.-министърът на земеделието Крум Неделков. Според него така ще се улесни достъпът на прясно месо и месни продукти от малките стопанства до потребителите, без да се прави компромис с безопасността на храните. Промените са насочени и към проблем, който от години съществува на практика - голяма част от животните, особено около Великден и Гергьовден, се колят директно в животновъдните обекти и

месото се предлага на потребители, без да преминава през официалната система на контрол.

“Няма как да скрием, че голяма част от агнетата по Великден и по Гергьовден реално се колят в животновъдните обекти и се предлагат директно на потребителя, без реално да има сериозен контрол и надзор”, казва Неделков.

По думите му промяната цели именно тази практика да бъде изсветлена, така че да е ясно откъде идва месото, което се предлага на българския пазар. Зам.-министърът даде пример с данните за агнетата през миналата година. В официалната система са отчетени около 95 хил. заклани агнета в кланици, докато общият брой на животните е близо 1 млн. (виж инфографиката).

“Вие сами разбирате, че

при поголовие от 1 милион няма как да са продадени за клане 65 хил. агнета в кланици.

Очевидно останалите някъде другаде са изчезнали по агрохранителната верига”, коментира Неделков.

Сред предлаганите промени е и възможност официалният контрол в кланичните пунктове да бъде извършван от регистрирани ветеринарни лекари при определени условия и чрез договор с областната дирекция по безопасност на храните. Досега този контрол е бил в правомощията на официалните ветеринарни лекари, които са служители на БАБХ. Предвижда се и разширяване на видовете животни, които могат да бъдат заклани в такива пунктове, чрез въвеждането на общото понятие “копитни животни”. Ще бъдат облекчени и изискванията към сградния фонд и оборудването. Предвижда се кланичният пункт да може да разполага с най-малко едно помещение с ясно обособени зони, вместо да се изисква досегашният набор от помещения.

Отделно се обсъжда въпросът дали кооперативи ще могат да използват един кланичен пункт към животновъден обект за животни на различни свои членове. Именно тук обаче според Неделков има риск за биосигурността заради усложнената епидемиологична обстановка. “Ако има кланичен пункт в един животновъден обект, дали може членовете на кооператива да водят животните си там и там да бъдат заклани? Притеснението ни е, че във връзка с усложнената епидемиологична обстановка въвеждането на множество животни от различни стопани в един кланичен пункт към животновъдния обект би създало риск за разпространение на заболявания и би компрометирало биосигурността”, обясни зам.-министърът. Именно този текст предстои да бъде изчистен при следващото обсъждане на промените, планирано за средата на октомври. Амбицията е промените да бъдат финализирани до края на годината.

