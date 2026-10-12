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ЕС слага край на евтините китайски хибриди с квота от 350 000 на година

Георги Луканов

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BYD Seal 05 DMi е plug-in хибрид с пробег от 2000 км и цена от 9640 евро в Китай. Снимка: BYD

След дълъг период на интензивни преговори между Китай и Европейския съюз, страните са постигнали споразумение за модел, който ще забави бързото разширяване на Китай на Стария континент.

Планът определя строга квота за внос от 350 000 хибриди и plug-in хибриди, която след това може да се увеличава с шест процента годишно. Новите ограничения са предвидени да продължат 4 години и биха могли да влязат в сила още на 1 декември 2026 г.

Причината за тази драстична стъпка е скокът в продажбите на китайски хибридни модели от популярни марки като BYD, Chery и MG. Докато китайските електрически автомобили вече са засегнати от високи наказателни мита, бензиново-електрическите модели досега можеха да се продават в Европа свободно. Все още не е ясно дали превишаването на квотата ще доведе до въвеждането на допълнителни мита или до пълна забрана за по-нататъшен внос.

За да се гарантира спазването на международните правила на Световната търговска организация (СТО), други държави трябва официално да бъдат включени в тази система. Държавните и правителствените ръководители на ЕС ще се срещнат в Брюксел в четвъртък, за да обсъдят и одобрят окончателно това важно търговско споразумение.

Миналата година в ЕС бяха внесени над 1,1 милиона китайски превозни средства, а тази година броят им сериозно ще се увеличи. Намаляването му до 350 000 хибрида и plug-in хибрида е сериозна стъпка. ЕС вече наложи мита върху електрическите китайски коли.

BYD Seal 05 DMi е plug-in хибрид с пробег от 2000 км и цена от 9640 евро в Китай. Снимка: BYD

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