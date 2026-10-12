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Европейските борси закриха с ръстове

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Снимка: Пиксабей

Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха търговската сесия днес с ръстове в седмица, през която се очаква да бъдат публикувани редица финансови отчети на компании и нови данни за инфлацията. Търговията премина без значими новини, които да повлияят съществено на цените на акциите, предаде Франс прес.

Във Франкфурт DAX се повиши със 190,41 пункта или 0,76 на сто до 25 277,68 пункта, докато парижкият CAC 40 нарасна с 29,55 пункта или 0,38 на сто до 7832,88 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 104,23 пункта или 0,99 на сто до 10 656,28 пункта, пише БТА. 

Широкообхватният STOXX 600 е нагоре с 4,1 пункта или 0,65 на сто до 635,65 пункта.

Преди обявяването на финансовите резултати на Ел Ве Ем Аш (LVMH) акциите на водещите компании в сектора на луксозните стоки поскъпнаха, допълва икономическото издание „Бурсие“. Книжата на „Ермес“ (Hermès) поведоха ръста в индекса CAC 40 с повишение от 2,1 на сто, тези на „Керинг“ (Kering) прибавиха 0,6 на сто, а акциите на Ел Ве Ем Аш, собственик на марки като „Луи Вюитон“ (Louis Vuitton), „Диор“ (Dior) и „Селин“ (Celine), нараснаха с 1,2 на сто.

След края на борсовата сесия Ел Ве Ем Аш обяви увеличение на продажбите с 1,2 на сто през третото тримесечие на 2026 г., достигайки 18,5 млрд. евро. Растежът се дължи главно на доброто представяне на подразделението за бижута и на мрежата за селективна дистрибуция, която включва специализирани магазини за луксозни стоки.

Снимка: Пиксабей

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