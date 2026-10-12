Русия: До края на 2026 г. може да започнем да изнасяме до около 3,5 млн. тона дизел на месец

Русия е в състояние да възобнови износа си на дизел до нива от 3 – 3,5 милиона тона на месец до края на годината, съобщи руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс.

В интервю за държавния телевизионен канал "Россия 24" той добави, че благодарение на договореното споразумение с президента на САЩ Доналд Тръмп допълнителните руски доставки ще балансират донякъде ситуацията с търсенето и доставките на световните пазари.

Новак също така заяви, че Русия е доставила за Европа въглеводороди на стойност 320,7 милиарда долара (около 286 милиарда евро) от 2022 г. насам, предаде Франс прес. Това е станало въпреки приетите санкции срещу нея от началото на войната в Украйна. "Става въпрос за обема на доставките на енергийни ресурси към страните от Европейския съюз", заяви пред телевизията руският вицепремиер, цитиран от БТА.

Тръмп в петък съобщи, че Русия се е съгласила незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво за американския и световния пазар след „изключително успешен" разговор с руския президент Владимир Путин.