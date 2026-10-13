Президентът Йотова ще връчи значки на участниците в Международната награда на херцога на Единбург в България

Президентът Илияна Йотова ще участва в церемонията по награждаване на участниците в Международната награда на херцога на Единбург в България, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Церемонията по награждаването ще се проведе в аудитория „Уитакър" на Американския колеж в София от 13 часа. Президентът Йотова ще връчи значките на постигналите златно ниво и ще отправи приветствие към участниците в програмата.

Международната награда на херцога на Единбург насърчава младежи да развиват качества и да придобиват умения, полезни за тяхното личностно и професионално изграждане в трите нива на програмата – злато, сребро и бронз. С помощта на ментори младите хора преодоляват предизвикателства и постигат цели, които сами си поставят в различните направления на Наградата – развитие на умения, доброволчество, физическа активност и приключения сред природата.

През тази година инициативата отбелязва 70 години от създаването си във Великобритания и 12 години в България. У нас утвърдената международна програма за развитие на младите хора се провежда под патронажа на държавния глава.