Петролът поевтинява на фона на очакванията за допълнителни руски доставки на дизел

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Цените на петрола се понижиха в днешната азиатска търговия, докато инвеститорите оценяваха перспективите за допълнителни доставки на дизел от Русия и рисковете за енергийната инфраструктура и корабоплаването в Персийския залив, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Към 7,50 часа българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняват с 1,21 долара, или 1,21 на сто, до 105,44 долара за барел. Цената на американския лек суров петрол (WTI) се понижи с 1,16 долара, или 1,24 на сто, до 92,58 долара за барел.

В предходната сесия и двата сорта поскъпнаха с близо 2 долара за барел, като Брент затвори на най-високото си равнище от 15 септември.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия е приела да доставя дизел на световните пазари. Администрацията му временно отмени американските санкции срещу руското гориво, въведени с цел да ограничат приходите на Москва за войната срещу Украйна.

Допълнителните количества биха могли да облекчат напрежението на световните пазари на горива и да намалят част от опасенията за предлагането, които подкрепят цените на суровия петрол.

Анализаторите на Ай Ен Джи (ING) обаче посочват, че „съществува значителен скептицизъм по отношение на енергийното примирие между Русия и Украйна, особено предвид съобщенията, че Русия е нанесла удари по украински енергийни обекти, след като Тръмп го обяви".

Американски законодатели от двете основни партии изразиха опасения, че договореността с руския президент Владимир Путин може да противоречи на закона, забраняващ вноса на руски енергийни продукти, докато Москва не прекрати агресията си срещу Украйна.

Рисковете за доставките от Персийския залив остават във фокуса на пазарите. През уикенда подкрепяните от Иран йеменски хуси атакуваха международното летище в Рияд, а близо до Ормузкия проток бяха съобщени удари срещу танкери.

Инцидентите застрашават възстановяването на доставките от Близкия изток, наблюдавано през септември, и засилват опасенията за нови прекъсвания по важния енергиен маршрут.

„Новите доставки на дизел от Русия и по-стабилните потоци от Саудитска Арабия носят известно облекчение, но пазарът все още изглежда по-загрижен за риска от по-нататъшни удари по кораби или тръбопроводи в Персийския залив, отколкото успокоен от допълнителните барели", заяви Тим Уотърър, главен анализатор в „Кей Си Ем Трейд" (KCM Trade).

„Докато не видим по-ясни признаци за деескалация, тенденцията все още сочи към по-високи цени", добави той.

Министрите от страните в ОПЕК и партньорите им в споразумението за сътрудничество заявиха, че разходите за превоз и застраховка са достигнали безпрецедентни равнища, надхвърлящи една трета от стойността на суровината. Това затруднява транспортирането на суров петрол и петролни продукти.

ОПЕК понижи прогнозата си за увеличението на световното търсене на петрол през тази година до 400 000 барела дневно спрямо очакваните в началото на годината 1,4 млн. барела дневно, заяви вчера генералният секретар на организацията Хайтам ал Гайс. По-късно днес организацията ще оповести месечния си доклад за състоянието на петролния пазар.