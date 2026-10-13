Еврото поскъпва с 0,2 на сто до 1,118 долара на фона на по-ниски цени на петрола и спад на доходността от облигации

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Стойността на еврото се повиши с 0,20 на сто до 1,118 долара към 9,45 часа българско време в сутрешната междубанкова търговия. Американската валута отслабна на фона на поевтиняването на петрола и понижението на доходността по американските държавни облигации, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Единната европейска валута поскъпна и спрямо британската лира с 0,07 на сто до 0,845 лири, както и спрямо швейцарския франк с 0,02 на сто до 0,931 франка.

Доларовият индекс, който измерва стойността на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, се понижи с 0,2 на сто до 102,39. Той остава близо до най-високото си равнище от април миналата година.

„Има някои признаци, че положителните изненади в световната икономика започват да отшумяват, докато доходността на американските облигации се стабилизира", посочиха анализатори на Ем Ю Еф Джи (MUFG).

Доходността по десетгодишните американски държавни облигации спадна с 5 базисни пункта до 5,192 на сто след възобновяването на търговията. Облигационният пазар в САЩ беше затворен в понеделник заради празник.

Фючърсите на петрола сорт Брент поевтиняха с 1,4 на сто до 105,20 долара за барел. Инвеститорите оценяват възможността за увеличаване на доставките на дизел от Русия на фона на неяснотата около обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп „енергийно примирие" между Москва и Киев.

Изявлението за примирието не доведе до значително намаляване на атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Рисковете за доставките от Близкия изток също остават във фокуса на пазарите след неотдавнашните удари срещу Саудитска Арабия.

Понижението на енергийните цени и облигационната доходност отслаби част от факторите, които подкрепяха долара през последните седмици. Американската валута не привлече и значително търсене като „сигурно убежище" въпреки разпродажбите на световните фондови пазари.