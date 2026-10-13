Инфлацията в Германия с рекорд - стигна 3,3% през септември заради поскъпването на енергията

Годишната инфлация в Германия се ускори до 3,3 на сто през септември спрямо 2,9 на сто през август и 2,8 на сто през юли, показват данните на Федералната статистическа служба „Дестатис" (Destatis). Основен двигател е поскъпването на енергийните продукти с 14,9 на сто на годишна база, предаде АПА, цитирана от БТА.

На месечна база потребителските цени са се повишили с 0,6 на сто.

„През септември инфлацията надхвърли прага от три процента и по този начин достигна нов рекорд за тази година. Това беше и най-високото ниво, отчетено от декември 2023 г.", заяви председателят на статистическата служба Рут Бранд.

По думите ѝ увеличението отново се дължи на енергията, като поскъпването е особено отчетливо при моторните горива и горивото за отопление.

Годишният ръст на енергийните цени се е ускорил за трети пореден месец, след 10,5 на сто през август и 8,3 на сто през юли. Септемврийското увеличение е най-голямото от февруари 2023 г., когато е отчетен ръст от 19,1 на сто.

Моторните горива са поскъпнали с 37,1 на сто спрямо септември 2025 г., а течното гориво за отопление - със 74,9 на сто. Цените на дървата за огрев, пелетите и другите твърди горива са нараснали с 15,6 на сто.

Електроенергията обаче е поевтиняла с 5,5 на сто, природният газ - с 2,8 на сто, а централното отопление - с 1 на сто. Според „Дестатис" спадът отчасти се дължи на мерките на федералното правителство, прилагани от началото на годината.

Новото намаление на данъка върху моторните горива не е отразено в септемврийските данни, тъй като влезе в сила на 1 октомври. Очаква се мярката да понижи цената на горивата с малко под 17 евроцента за литър до края на годината и да облекчи част от инфлационния натиск.

Хранителните продукти са поскъпнали с 0,4 на сто на годишна база след увеличение с 0,1 на сто през август. При отделни продукти обаче се наблюдават значителни разлики.

Яйцата са поскъпнали с 15,2 на сто, пресните зеленчуци - с 12 на сто, а рибата, рибните продукти и морските дарове - с 4,5 на сто. Хранителните мазнини и масла са поевтинели с 15 на сто, включително маслото с 29,5 на сто. По-ниски са и цените на пресните плодове, с 4,9 на сто, и на млечните продукти, с 5,5 на сто.

Основната инфлация, която изключва храните и енергията, се е задържала на равнището от 2,4 на сто, колкото и през предходните два месеца. Без енергийните продукти годишната инфлация е 2,1 на сто, а без течното гориво за отопление и моторните горива - 1,8 на сто.

Цените на стоките като цяло са се повишили с 3,8 на сто. Нетрайните потребителски стоки са поскъпнали с 5,4 на сто, главно заради енергията, а трайните - с 1 на сто.

Сред по-значителните увеличения са тези при оборудването за обработка на информация, с 9,2 на сто, и тютюневите изделия, с 5,6 на сто. Кафето, чаят и какаото са поевтинели с 3,3 на сто, а домакинските уреди - с 2,5 на сто.

При услугите годишното поскъпване се е забавило леко до 2,7 на сто. Най-силен ръст е отчетен при услугите за социална защита, с 6,3 на сто, поддръжката и ремонта на автомобили, с 4,7 на сто, и фризьорските услуги и другите услуги за лична грижа, с 4,3 на сто.

Пакетните почивки са поскъпнали с 3,8 на сто, а водоснабдяването и различни услуги, свързани с жилището - с 3,7 на сто. Наемите без разходите за отопление са нараснали с 1,9 на сто, а телекомуникационните услуги - с 0,2 на сто.

На месечна база енергийните продукти са поскъпнали с 3,8 на сто. Увеличението при течното гориво за отопление е 18,5 на сто, а при моторните горива - 6,9 на сто, включително 7,5 на сто за дизела и 6,7 на сто за бензина.

Цените на облеклото са нараснали с 5,6 на сто спрямо август, предимно по сезонни причини. Храните са поскъпнали с 0,4 на сто, като зеленчуците са с 3,5 на сто по-скъпи, а месото и месните продукти са поевтинели с 0,5 на сто.

Международните полети са поевтинели със 7,3 на сто, а пакетните международни почивки - с 4,2 на сто на месечна база.